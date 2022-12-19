Погребняк: «Мбаппе — зверь, Месси — гений»

Экс-игрок «Зенита» прокомментировал итоги финала мундиаля в Катаре, где сборная Аргентины переиграла Францию и стала чемпионом мира.

Это лучший финал из тех, что я видел, а может и за всю историю. Мбаппе — зверь, Месси — гений. Лео теперь настоящий идол Аргентины. Очень рад за него и тому, что оказался на этом финале в Катаре. Это невероятные и незабываемые эмоции.