Погребняк: «Мбаппе — зверь, Месси — гений»

Экс-игрок «Зенита» Павел Погребняк прокомментировал итоги финала мундиаля в Катаре, где сборная Аргентины переиграла Францию и стала чемпионом мира.
Это лучший финал из тех, что я видел, а может и за всю историю. Мбаппе — зверь, Месси — гений. Лео теперь настоящий идол Аргентины. Очень рад за него и тому, что оказался на этом финале в Катаре. Это невероятные и незабываемые эмоции.
Напомним, что Килиан Мбаппе оформил хет-трик, а Лионель Месси забил 2 гола.
Удивляет, что все эксперты в один голос кричат, что Месси выиграл! Вообще-то игра закончилась вничью. А в лотерею выиграла Аргентина и Месси забил, в серии пенальти ТОЛЬКО один гол. Но выиграл Месси, а не команда.
Удивляет, что все эксперты в один голос кричат, что Месси выиграл! Вообще-то игра закончилась вничью. А в лотерею выиграла Аргентина и Месси забил, в серии пенальти ТОЛЬКО один гол. Но выиграл Месси, а не команда.