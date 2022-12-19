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Погребняк: «Мбаппе — зверь, Месси — гений»

сегодня, 08:54
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина3 : 3Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияЗакончился после серии пенальти

Экс-игрок «Зенита» Павел Погребняк прокомментировал итоги финала мундиаля в Катаре, где сборная Аргентины переиграла Францию и стала чемпионом мира.

Это лучший финал из тех, что я видел, а может и за всю историю. Мбаппе — зверь, Месси — гений. Лео теперь настоящий идол Аргентины. Очень рад за него и тому, что оказался на этом финале в Катаре. Это невероятные и незабываемые эмоции.

Напомним, что Килиан Мбаппе оформил хет-трик, а Лионель Месси забил 2 гола.

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cska1948
cska1948
сегодня в 09:13
Все футбольные люди послематчевые пенальти называют лотереей. Но только не матчи в которых Месси выиграл по пенальти.
Удивляет, что все эксперты в один голос кричат, что Месси выиграл! Вообще-то игра закончилась вничью. А в лотерею выиграла Аргентина и Месси забил, в серии пенальти ТОЛЬКО один гол. Но выиграл Месси, а не команда.
makkie
makkie
сегодня в 09:07
А Погребняк деревяшка )))
Конкурс бот
Конкурс бот
сегодня в 09:00
Тажутин Артур, rubinovyi2, SOAD666, RBA, deeploh больше всех вчера набрали очков в Соккер-Мании - 10. Поздравляем! Чемпионат мира 2022
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