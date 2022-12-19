Анчелотти подвёл итоги чемпионата мира для Месси и Роналду

Главный тренер «Реала» высказался об итогах чемпионата мира 2022 для футболиста сборной Аргентины и нападающего национальной команды Португалии .

Это соперничество было мотивацией и для Месси, и для Роналду. Долгие годы они определяли облик футбольного мира – они великолепно играли и забивали много голов.

Месси завершает карьеру победой на чемпионате мира, Роналду – иначе, но у него все равно очень яркая карьера. Особенно здесь, в «Реале». Фанаты всегда будут его помнить.