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Анчелотти подвёл итоги чемпионата мира для Месси и Роналду

вчера, 12:52
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина3 : 3Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияЗакончился после серии пенальти

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался об итогах чемпионата мира 2022 для футболиста сборной Аргентины Лионеля Месси и нападающего национальной команды Португалии Криштиану Роналду.

Это соперничество было мотивацией и для Месси, и для Роналду. Долгие годы они определяли облик футбольного мира – они великолепно играли и забивали много голов.

Месси завершает карьеру победой на чемпионате мира, Роналду – иначе, но у него все равно очень яркая карьера. Особенно здесь, в «Реале». Фанаты всегда будут его помнить.

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Все комментарии
kindpennywise
kindpennywise ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 17:49
Они его стали уважать потому что Месси смог сделать то, что в свое время сделал Роналду - вышел на лучший ментальный уровень. Месси проигрывал все финалы со сборной и достаточно игры в полуфиналах ЛЧ важных. Как игра не шла он ломался. Роналду в свое время тоже только мешкам забивал, а потом стал забивать лучшим. Пик карьеры Месси давно позади, но то что он ментально стал силен вызывает уважение.
Бонжорно
Бонжорно
вчера в 15:47
обективно Рональду был хорош, впринципе 2 гола за 3 матча в основе это отличный показетел. но потом Сантуша подкупила Фифа что бы он усодил КриРо в запас и позволил Нгому выиграть титул
Байкал-38
Байкал-38 ответ КЭТиК (раскрыть)
вчера в 14:47
Чётко ты подметила про Роналду "минус".
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 14:46
Карло всё понимает.
Месси великий, а Роналду просто провёл яркую карьеру.
Месси завершает карьеру в качестве чемпиона мира, а Роналду... ну вы сами всё видите.

Теперь уж точно даже фанатам Роналду крыть нечем.
Особенно приятно видеть как некоторые раньше терпеть не могли Месси и только оскорбляли его, а теперь поздравляют его и говорят, что он великий и лучший футболист в истории. А про Роналду даже ни слова не говорят.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 13:53
Одному можно поставить плюс, другому минус.
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:16
Карло попытался немного сгладить "углы".
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