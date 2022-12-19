Анчелотти подвёл итоги чемпионата мира для Месси и Роналду

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался об итогах чемпионата мира 2022 для футболиста сборной Аргентины Лионеля Месси и нападающего национальной команды Португалии Криштиану Роналду.
Это соперничество было мотивацией и для Месси, и для Роналду. Долгие годы они определяли облик футбольного мира – они великолепно играли и забивали много голов.
Месси завершает карьеру победой на чемпионате мира, Роналду – иначе, но у него все равно очень яркая карьера. Особенно здесь, в «Реале». Фанаты всегда будут его помнить.
Месси великий, а Роналду просто провёл яркую карьеру.
Месси завершает карьеру в качестве чемпиона мира, а Роналду... ну вы сами всё видите.
Теперь уж точно даже фанатам Роналду крыть нечем.
Особенно приятно видеть как некоторые раньше терпеть не могли Месси и только оскорбляли его, а теперь поздравляют его и говорят, что он великий и лучший футболист в истории. А про Роналду даже ни слова не говорят.
Месси великий, а Роналду просто провёл яркую карьеру.
Месси завершает карьеру в качестве чемпиона мира, а Роналду... ну вы сами всё видите.
Теперь уж точно даже фанатам Роналду крыть нечем.
Особенно приятно видеть как некоторые раньше терпеть не могли Месси и только оскорбляли его, а теперь поздравляют его и говорят, что он великий и лучший футболист в истории. А про Роналду даже ни слова не говорят.