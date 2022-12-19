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ГлавнаяНовостиОтставки и назначенияРоссия. Вторая лига. Группа 1 2022/2023

Семшов — главный тренер «Чайки»

вчера, 15:56

Игорь Семшов назначен на пост главного тренера «Чайки».

Стороны заключили соглашение на 1 год с возможностью продления сотрудничества еще на 1 сезон. Специалист высказался по данному поводу:

Хочу поблагодарить руководство клуба, которое оказало доверие и остановилось на моей кандидатуре. В конце ноября поступило предложение, я не раздумывал, сразу дал согласие. Быстро решили по всем контрактным делам. Футбольный клуб «Чайка» — это глобальный, ответственный проект. План на ближайшее время — познакомиться с командой и провести тренировочные сборы. Для любого тренера главное — это результат, который будет показывать команда.

Смотрел матчи «Чайки», есть хорошие футболисты, команда достаточно известная. Зона непростая, некоторые клубы тоже хорошо укомплектованы и ставят перед собой высокие задачи. Конкуренция всегда есть и будет, и только в этом случае можно вырасти хорошими футболистами. Болельщикам хочу сказать, чтобы верили, надеялись, любили и поддерживали команду. Мы приложим максимум усилий, чтобы вы были всегда в хорошем настроении!

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 20:36
Дворовой футбол нужно поднимать.
pomor45
pomor45
вчера в 20:29
Взял Чайку - вернёт Воробья.
Дедуктор
Дедуктор
вчера в 19:29
Возможно, самый умный игрок в истории российского футбола. Во всяком случае, Гус Иванович считал именно так.
Dima salev
Dima salev
вчера в 19:24
Зря соккер это супер новость опубликовал сегодня. Мы ещё не отошли от чемпионата мира
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 18:41
А это какой город Чайка представляет...???
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 17:55
А где Мостовой???
AlexDen
AlexDen ответ морозз (раскрыть)
вчера в 17:22
А ты что нибудь знаешь об этой команде!? (кроме как скандала с договорняками)
Ravshan878
Ravshan878
вчера в 17:22
Чайка.Хм🧐.
Ещё не кто те отошёл от ЧМ.
Тут совершенно секретный инфу.
Семшов стал гл тр.Чайки.
Это действительно Смешно.😉.
drug01
drug01
вчера в 16:35
Ну что же значит время пришло, удачи! Держи своё слово когда подписывал контракт!
d1metras
d1metras
вчера в 16:30
Блин прочитал сначала не Чайка а Челси))) Думаю нифига себе Игорек дал жару)
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 16:30
Семак 2. Только мясо ест наверно.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 16:22
Ну давай Игорян, дерзай !
морозз
морозз
вчера в 16:07
Это глобальный ответственный проект…более глупых слов в исполнении Семшова мало где услышишь!
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