Семшов — главный тренер «Чайки»

назначен на пост главного тренера «Чайки».

Стороны заключили соглашение на 1 год с возможностью продления сотрудничества еще на 1 сезон. Специалист высказался по данному поводу:

Хочу поблагодарить руководство клуба, которое оказало доверие и остановилось на моей кандидатуре. В конце ноября поступило предложение, я не раздумывал, сразу дал согласие. Быстро решили по всем контрактным делам. Футбольный клуб «Чайка» — это глобальный, ответственный проект. План на ближайшее время — познакомиться с командой и провести тренировочные сборы. Для любого тренера главное — это результат, который будет показывать команда.

Смотрел матчи «Чайки», есть хорошие футболисты, команда достаточно известная. Зона непростая, некоторые клубы тоже хорошо укомплектованы и ставят перед собой высокие задачи. Конкуренция всегда есть и будет, и только в этом случае можно вырасти хорошими футболистами. Болельщикам хочу сказать, чтобы верили, надеялись, любили и поддерживали команду. Мы приложим максимум усилий, чтобы вы были всегда в хорошем настроении!