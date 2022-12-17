Роналду и ещё 4 игрока Португалии не поблагодарили Сантуша публично

Нападающий Криштиану Роналду и еще четверо игроков национальной команды не поблагодарили публично бывшего главного тренера сборной Португалии Фернанду Сантуша.
Из 26 футболистов, вызванных Сантушем на чемпионат мира в Катар, на данный момент 5 человек никак не прокомментировали уход специалиста. Среди них, помимо Роналду: Жозе Са, Антонио Силва, Рубен Невеш и Рафаэл Леау.
68-летний специалист покинул пост главного тренера сборной после 8 лет работы с командой.
Первым Фернанду Сантуша поблагодарил Пепе, написавший пост в своей социальной сети. Затем его примеру последовали и другие игроки.