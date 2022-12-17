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Роналду и ещё 4 игрока Португалии не поблагодарили Сантуша публично

вчера, 13:46

Нападающий Криштиану Роналду и еще четверо игроков национальной команды не поблагодарили публично бывшего главного тренера сборной Португалии Фернанду Сантуша.

Из 26 футболистов, вызванных Сантушем на чемпионат мира в Катар, на данный момент 5 человек никак не прокомментировали уход специалиста. Среди них, помимо Роналду: Жозе Са, Антонио Силва, Рубен Невеш и Рафаэл Леау.

68-летний специалист покинул пост главного тренера сборной после 8 лет работы с командой.

Первым Фернанду Сантуша поблагодарил Пепе, написавший пост в своей социальной сети. Затем его примеру последовали и другие игроки.

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Все комментарии
Project _Pandora_
Project _Pandora_ ответ DEIVID_8358 (раскрыть)
вчера в 22:05
    Agamaga........
    Agamaga........
    вчера в 18:47
    Скоро своему другу Пирсу Моргану даст очередное сопливое интервью.
    memphis
    memphis
    вчера в 18:37
    Нет уважения ни к кому... Позорник
    DEIVID_8358
    DEIVID_8358 ответ Project _Pandora_ (раскрыть)
    вчера в 17:51
    Мы все увидели на групповом этапе, что португальский балласт полный ноль.
    shur
    shur ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
    вчера в 17:46
    ...точно, также были обречены и Фергюссон и Зидан....!
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1 ответ Project _Pandora_ (раскрыть)
    вчера в 14:58
    Обречён был потому-что взял его на ЧМ и не взял бы тоже был обречён.
    Dima salev
    Dima salev
    вчера в 14:32
    Сантуш должен был поставить Роналду в состав учитывая что для Роналду это последний чемпионат мира
    Project _Pandora_
    Project _Pandora_ ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
    вчера в 14:28
    Опять "Рони" виноват. Две игры на лавке, а так мешался всем ...
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    вчера в 14:26
    Тренер обречён был с Рони, став его заложником.
    112910415
    112910415
    вчера в 14:05
    считают тренера виновником " нетриумфа " !
    adekvat
    adekvat
    вчера в 14:03
    Кто за этим следит, может у них интернета нет сейчас.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 14:02
    Роналду лично ему всё сказал
    Неэгоист
    Неэгоист
    вчера в 13:50
    Зачем?... Он всё ему сказал на лавке... Видать, с запасом...
    ДАША Д
    ДАША Д
    вчера в 13:48
    Проиграл, что теперь комментировать?
    Гость
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