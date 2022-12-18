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Саутгейт продолжит работать в сборной Англии

вчера, 14:15

Гарет Саутгейт остается на посту главного тренера сборной Англии.

Специалист будет готовить команду к чемпионату Европы 2024 года. Это подтвердила Футбольная ассоциация Англии (FA). Помимо этого, организация выразила поддержку помощнику Саутгейта Стиву Холланду.

В другой европейской сборной сейчас также решается вопрос касательно нового рулевого команды.

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Все комментарии
DXTK
DXTK ответ rhskmz (раскрыть)
вчера в 16:46
А кого вместо Саутгейта им поставить надо? Все тренеры заняты, иностранца они ставить не будут, так как свой тренер и дешевле и результаты лучше. Поттер как кандидат? но он занят с Челси, Эдди Хау прилично работает с Ньюкаслом, Лэмпард в Эвертоне, а неудачнику Жеррарду они просто не доверят после работы в Астон вилле, других кандидатов нету, по этому Саутгейт и остался, хотя его тренерская карьера прошла пик, и нового он не даст ничего сборной.

прогресс ЧМ 18 - 4 место, лига нации 19 - бронза, евро 20 - серебро...........дальше лига нации 22/23 -понижение в классе в Лигу Б, ЧМ 22 - 1/4 финала, ненужно быть экспертом, чтобы понять что будет дальше.

PS я посоветовал бы Саутгейту самому уйти, иначе его выгонят с позором.
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
вчера в 16:20
Верное решение,Англия показала себя очень неплохим коллективом
dok66
dok66
вчера в 16:09, ред.
Странно, что Федерация ему все еще доверяет.
У Гарета нет инстинкта убийцы, а выигрывать второстепенные матчи и турниры, это просто пыль в глаза.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 15:58
Неудача нравится англичанам.
Dima salev
Dima salev
вчера в 14:48
Если осталось, значит Англия не изменится и будет так играть.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 14:27, ред.
Он, или кто-либо другой будет тренить сборную, - не важно.
Отсутствие англичан в чемпионатах других стран (монокультура в их игре из-за тотальной доминации АПЛ в Европе), увы, не позволяет сборной добиваться требуемых высот.
Все игроки там хороши..., но хороши они на один манер, поэтому под них подстроиться по силам практически любой классной сборной.
rhskmz
rhskmz
вчера в 14:26
Странно , всех повыгоняли 3, а этого 56а оставили ...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 14:18
Харч усильте ему - как с креста снят.
А в остальном.... "Всё хорошо прекрасная маркиза")
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