Саутгейт продолжит работать в сборной Англии

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вчера, 14:15

остается на посту главного тренера сборной Англии.

Специалист будет готовить команду к чемпионату Европы 2024 года. Это подтвердила Футбольная ассоциация Англии (FA). Помимо этого, организация выразила поддержку помощнику Саутгейта Стиву Холланду.

В другой европейской сборной сейчас также решается вопрос касательно нового рулевого команды.