Саутгейт продолжит работать в сборной Англии

Гарет Саутгейт остается на посту главного тренера сборной Англии.
Специалист будет готовить команду к чемпионату Европы 2024 года. Это подтвердила Футбольная ассоциация Англии (FA). Помимо этого, организация выразила поддержку помощнику Саутгейта Стиву Холланду.
В другой европейской сборной сейчас также решается вопрос касательно нового рулевого команды.
Отсутствие англичан в чемпионатах других стран (монокультура в их игре из-за тотальной доминации АПЛ в Европе), увы, не позволяет сборной добиваться требуемых высот.
Все игроки там хороши..., но хороши они на один манер, поэтому под них подстроиться по силам практически любой классной сборной.
Отсутствие англичан в чемпионатах других стран (монокультура в их игре из-за тотальной доминации АПЛ в Европе), увы, не позволяет сборной добиваться требуемых высот.
Все игроки там хороши..., но хороши они на один манер, поэтому под них подстроиться по силам практически любой классной сборной.
У Гарета нет инстинкта убийцы, а выигрывать второстепенные матчи и турниры, это просто пыль в глаза.
У Гарета нет инстинкта убийцы, а выигрывать второстепенные матчи и турниры, это просто пыль в глаза.
прогресс ЧМ 18 - 4 место, лига нации 19 - бронза, евро 20 - серебро...........дальше лига нации 22/23 -понижение в классе в Лигу Б, ЧМ 22 - 1/4 финала, ненужно быть экспертом, чтобы понять что будет дальше.
PS я посоветовал бы Саутгейту самому уйти, иначе его выгонят с позором.
прогресс ЧМ 18 - 4 место, лига нации 19 - бронза, евро 20 - серебро...........дальше лига нации 22/23 -понижение в классе в Лигу Б, ЧМ 22 - 1/4 финала, ненужно быть экспертом, чтобы понять что будет дальше.
PS я посоветовал бы Саутгейту самому уйти, иначе его выгонят с позором.