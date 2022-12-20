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Баженов: «Финал ЧМ был бы одним из самых унылых, если бы не Мбаппе»

вчера, 20:51
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина3 : 3Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияЗакончился после серии пенальти

Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов высказался о финале чемпионата мира в Катаре:

Мне не обидно за Мбаппе, потому что считаю, что победил сильнейший. В финалах таких турниров победителями становятся сильнейшие команды. У Мбаппе всё впереди, он же чемпион мира, входит в пятёрку лучших игроков. Разочаровываться не имеет смысла, нужно его поздравить и поблагодарить за прекрасный чемпионат.

Если бы не Мбаппе, это был бы один из самых унылых финалов. Аргентина просто обыграла бы Францию 2:0. До 75-й минуты, поверьте, был самый скучный финал. Аргентина до такой степени сильно играла, но благодаря такому игроку всё перевернулось и столько эмоций нам подарило, что за это можно поблагодарить сборную Франции, и в первую очередь — Мбаппе.

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Futurista
Futurista
вчера в 21:01
Если бы Мбаппе не ходил пешком 2/3 матча Аргентина бы не выиграла...но случилось как случилось...
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