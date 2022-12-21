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Стало известно, что сказал Мбаппе в перерыве матча Аргентина — Франция

сегодня, 08:57
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина3 : 3Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияЗакончился после серии пенальти

Стало известно, что нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе сказал игрокам своей команды в перерыве финального матча на ЧМ-2022 против Аргентины.

Это финал чемпионата мира, это матч всей вашей жизни! Мы уже не можем играть хуже, чем сейчас! Нужно вернутся на поле и не позволять сопернику так играть. Либо мы выходим и выкладываемся, выигрывая единоборства, либо нужно сделать что-то ещё. Ребята, это финал чемпионата мира. Мы можем вернуться в игру! Такое случается только раз в четыре года.

Напомним, что во втором тайме Мбаппе забил 2 гола и перевел встречу в овертайм. По итогам поединка французы проиграли (3:3, 4:2 по пенальти).

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 10:31
Хорошо было сказано.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ ДСА (раскрыть)
сегодня в 10:24
По себе судишь, уважаемый? Тебе кто этот текст написал?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ ДСА (раскрыть)
сегодня в 09:23
Тоже об этом подумал. Им трудно 3 слова в кучку связать, а тут прямо речуга с лозунгами и призывами...
ДСА
ДСА
сегодня в 09:07
Не мог он такого сказать, у него скудный словарный запас. По бумажке наверное читал (Макрон ему написал).
Гость
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