Стало известно, что сказал Мбаппе в перерыве матча Аргентина — Франция

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сегодня, 08:57

Стало известно, что нападающий сборной Франции сказал игрокам своей команды в перерыве финального матча на ЧМ -2022 против Аргентины.

Это финал чемпионата мира, это матч всей вашей жизни! Мы уже не можем играть хуже, чем сейчас! Нужно вернутся на поле и не позволять сопернику так играть. Либо мы выходим и выкладываемся, выигрывая единоборства, либо нужно сделать что-то ещё. Ребята, это финал чемпионата мира. Мы можем вернуться в игру! Такое случается только раз в четыре года.

Напомним, что во втором тайме Мбаппе забил 2 гола и перевел встречу в овертайм. По итогам поединка французы проиграли (3:3, 4:2 по пенальти).