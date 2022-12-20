Месси выложил фото с Кубком мира в кровати

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вчера, 15:06

Нападающий сборной Аргентины выложил еще одно фото с Кубком мира на своей странице в социальных сетях.

На новой фотографии Месси оказался наедине с трофеем в своей кровати. Аргентинец опубликовал запись, добавив подпись: «Доброе утро!»