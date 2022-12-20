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Месси выложил фото с Кубком мира в кровати

вчера, 15:06

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси выложил еще одно фото с Кубком мира на своей странице в социальных сетях.

На новой фотографии Месси оказался наедине с трофеем в своей кровати. Аргентинец опубликовал запись, добавив подпись: «Доброе утро!»

Месси выложил фото с Кубком мира в кровати

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 21:31
Ради интереса посмотрите рекорды Месси за сборную, почти во всем он стоит на первом месте.
Но самое интересное, Месси выиграл со сборной все возможные трофеи, Молодёжный ЧМ, Олимпийские игры, Финалиссима, Кубок Америки и ЧМ, если не ошибаюсь на каждом из этих турниров он признавался лучшим игроком, это просто нереально.
Меня всегда удивляло, что многие стесняются назвать Месси королем футбола. Хотя давно было очевидно, уже задолго до этой исторической победы в Катаре, что он король футбола.
СаняШумок
СаняШумок ответ lobsterdam (раскрыть)
вчера в 21:11
открою тайну, это традиция
Johnes
Johnes ответ lobsterdam (раскрыть)
вчера в 18:54, ред.
Это просто фото, не более, прикол, возможно, неудачный, как может показаться некоторым моралистам. Ханжество это, батенька, осуждать кого бы то ни было, ссылаясь на моральные скрепы! На счет в «койку затащить вместо половинки» - это как раз про это. Не на того Вы подумали, уважаемый. И последнее, есть такая истина: победителей не судят!
lobsterdam
lobsterdam ответ Johnes (раскрыть)
вчера в 18:27
Победителей целая толпа и чтож теперь каждый будет по очереди в койку тащить вместо своей половины? Вообще, это моветон как минимум! Но с другой стороны, откуда у простого аргентинского пастуха возьмутся какие-либо понятия о том, как себя вести и что можно, а что нет?
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 18:21
Окончательно свихнулся? Осквернил кубок, снизвел его значение до бытового предмета, вроде фаллоимитатора! И кто ж позволил святыню в койку уложить?
Johnes
Johnes
вчера в 18:20
Теперь каждую фото Месси журналисты будут обсасывать и вбрасывать обозленным хейтерам! The winner takes it all - победитель получает все!
ermak6848
ermak6848
вчера в 17:13
Можно себе позволить даже в бане или на горшке..
Он Чемпион,,,
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 17:07
Воу, какая идея…новинка прям
Langolier73
Langolier73
вчера в 16:55
Такая мебель у меня была ещё в детстве.
salleeh
salleeh
вчера в 16:43
Месси ростом ниже кубка…
Project _Pandora_
Project _Pandora_
вчера в 16:41
На горшке с кубком ещё не фотографировался?
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 16:08
Фотографировал Орсато
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:57
Мне тоже посчастливилось выиграть один раз футболку в КП, теперь буду спать только в ней🤗
Великий Пуховик
Великий Пуховик
вчера в 15:52
У Аргентины какая-то команда извращенцев: один с Кубком мира спит, другой золотую перчатку натягивает...
Байкал-38
Байкал-38 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 15:19
Любой футболист мечтает об этом, при этом ни одна жена, девушка не будет ничего иметь против!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:08
Теперь и бабы не надо...
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