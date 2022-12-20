Месси выложил фото с Кубком мира в кровати

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси выложил еще одно фото с Кубком мира на своей странице в социальных сетях.
На новой фотографии Месси оказался наедине с трофеем в своей кровати. Аргентинец опубликовал запись, добавив подпись: «Доброе утро!»
Но самое интересное, Месси выиграл со сборной все возможные трофеи, Молодёжный ЧМ, Олимпийские игры, Финалиссима, Кубок Америки и ЧМ, если не ошибаюсь на каждом из этих турниров он признавался лучшим игроком, это просто нереально.
Меня всегда удивляло, что многие стесняются назвать Месси королем футбола. Хотя давно было очевидно, уже задолго до этой исторической победы в Катаре, что он король футбола.
Но самое интересное, Месси выиграл со сборной все возможные трофеи, Молодёжный ЧМ, Олимпийские игры, Финалиссима, Кубок Америки и ЧМ, если не ошибаюсь на каждом из этих турниров он признавался лучшим игроком, это просто нереально.
Меня всегда удивляло, что многие стесняются назвать Месси королем футбола. Хотя давно было очевидно, уже задолго до этой исторической победы в Катаре, что он король футбола.
Он Чемпион,,,
Он Чемпион,,,