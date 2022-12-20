Роналду хочет сыграть на чемпионате мира 2026 года

Нападающий Криштиану Роналду хочет продолжить выступления на международном уровне.
По данным источника, Роналду не собирается заканчивать карьеру в сборной Португалии. Целью Криштиану является сыграть на чемпионате мира 2026 года.
На момент проведения ЧМ-2026 Роналду будет 41 год.
Единственное требование: "Все игроки должны быть старше его, что бы никто не смог сказать, что он старый для сборной".
Единственное требование: "Все игроки должны быть старше его, что бы никто не смог сказать, что он старый для сборной".
Нужно уметь уйти вовремя. И это касается не только футболистов.
Нужно уметь уйти вовремя. И это касается не только футболистов.