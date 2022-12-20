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Роналду хочет сыграть на чемпионате мира 2026 года

вчера, 15:23

Нападающий Криштиану Роналду хочет продолжить выступления на международном уровне.

По данным источника, Роналду не собирается заканчивать карьеру в сборной Португалии. Целью Криштиану является сыграть на чемпионате мира 2026 года.

На момент проведения ЧМ-2026 Роналду будет 41 год.

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Все комментарии
Неэгоист
Неэгоист ответ Пэшэхот (раскрыть)
сегодня в 01:35
Это к Симеоне.. Я к Атлетико никакого отношения не имею... Если ты на счёт первой фотки на профиле - то она была просто пробной... Теперь настоящая... Но тебе, видать, нравилась предыдущая... Сочувствую тебе и Геше... Но это не я виноват... Не я сделал Месси Чемпионом Мира... Он сам.. Я только рад.. Да, и ты мне не нравишься, огради меня от своего "интеллектуального" присутствия... Хе..
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Dima salev (раскрыть)
сегодня в 00:17
Из этого списка надо "убрать" вратарей, что вполне естественно, а по другим кандидатурам считаю необходимым напомнить, что указанные вами возрастные футболисты играли в то время, когда интенсивность игры и затрачиваемые в связи с этим силы были несравненно ниже, и если того же Миллу выпусти на поле сейчас, то он покажется всем стойким, но оловянным солдатиком, не способным угнаться не только за соперником, но и за собственной тенью.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 00:10
В 1966 году Пеле не исполнилось ещё 26 лет. В таком возрасте в сердцах можно наговорить что угодно, затем остываешь, обиды на весь мир исчезают, травмы вылечиваются, и ты рвешься в бой; на тебя надеется вся страна, но главное - ты молод и полон сил.
Согласитесь, что с Криштиану совсем другая, удручающая история, полностью противоположная вышеописанной. Но... всё зависит только от него и никого другого. Если бы вы знали, какое мужество и самолюбие надо иметь, чтобы после года простоя и потери физической формы восстать, как Феникс из пепла. Да ещё в предпенсионном для футболиста возрасте. Вот и посмотрим, на что способен португалец. Моё мнение - пустая болтовня с его стороны.
faneng
faneng
вчера в 23:28
Проблема в том, возьмут ли его в сборную. Ох, если сборную возглавит Моуриньо, чувствую, это будет осиное гнездо. Или змеиное. Короче, токсичная сборная соберется.
Dima salev
Dima salev ответ ОРЛОВЕЦ (раскрыть)
вчера в 23:17, ред.
Игроки с возрастом которые играли в чемпионате мира
Я пишу только 10 футболистов а так их много
1. Фарид Мондрагон (Колумбия) – 43 года 3 дня
2. Роже Милла (Камерун) – 42 года 1 месяц 8 дней
3. Пат Дженнингс (Северная Ирландия) – 41 год
4. Питер Шилтон (Англия) – 40 лет 9 месяцев 19 дней
5. Дино Дзофф (Италия) – 40 лет 4 месяца 13 дней
6. Али Бумнижель (Тунис) – 40 лет 2 месяца 10 дней
7. Джим Лейтон (Шотландия) – 39 лет 10 месяцев 30 дней
8. Дэвид Джеймс (Англия) – 39 лет 10 месяцев 26 дней
9. Анхель Лабруна (Аргентина) – 39 лет 8 месяцев 18 дней
10. Жозеф-Антуан Белл (Камерун) – 39 лет 8 месяцев 16 дней
...46. Лев Яшин (СССР) – 36 лет 9 месяцев 6 дней
Роналду наверника принесёт пользу сборной Португалии в следующем чемпионате мира.
Пэшэхот
Пэшэхот ответ Неэгоист (раскрыть)
вчера в 22:52
С РоналЬду разобрались. Что с Фелишем и блохастым делать будем? Да и, в принципе, со всем автобусом антифутбольным?
Неэгоист
Неэгоист ответ Пэшэхот (раскрыть)
вчера в 21:21
Рунальду - на металлолом...
Пэшэхот
Пэшэхот ответ Неэгоист (раскрыть)
вчера в 20:17
С чужими проблемами разобрались, вроде. Что будем делать с Фелишем и блохастым? Симеоне же поэтому яйца чесал? А к ответному 0-3, походу, выздоровел?
Joseph Dredd
Joseph Dredd
вчера в 20:12
Его желание понятно, вопрос в том к лучшему ли это будет и процессу реализации этого.
cska1948
cska1948
вчера в 20:10
Помнится, после того как с Пеле излишне жёстко обошлись португальцы в матче ЧМ в 1966 году, он уходя с поля в слезах сказал, что ноги его не будет больше на ЧМ. Но через четыре года Пеле приехал на ЧМ в Мексику и стал ТРЁХКРАТНЫМ чемпионом мира.
Это я к тому, что за четыре года многое может произойти. Сейчас, пока ещё не остыл, Роналду говорит одно, но что будет через четыре года он и сам не знает.
kindpennywise
kindpennywise
вчера в 20:04
Нужно быть объективным. На евро конечно ещё наверное поедет основным, но если поедет на мир, то только в качестве запасного.
kindpennywise
kindpennywise ответ Johnes (раскрыть)
вчера в 20:03
Давай ка вспомним, Месси поздравлял Роналду с победой на евро?
Пэшэхот
Пэшэхот
вчера в 19:46
Я слышу взрывы какие-то вокруг. Это салют? Нет. Это бомбит у кого-то непадецке
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ ответ Dima salev (раскрыть)
вчера в 19:40
Ну перечислите этих "много игроков", которые играли на ЧМ за 40?
112910415
112910415
вчера в 19:37
да здравствует мечта, ура !
DXTK
DXTK
вчера в 19:24
Роналду сможет сыграть на ЧМ 26 года, только в том случаи если сам будет тренировать сборную Португалию, че тут такого, сам тренирует, сам себя на поле ставит. и за одно сможет себе партнеров выбирать согласных на 41 летнего статиста работать.
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 19:06
Хотелка есть, но она уже не работает... На металлолом...
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
вчера в 18:55
Пора на пенсию!
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 18:34
хочет сыграть в тетрис на трибуне
Василий 50
Василий 50
вчера в 18:33
Самое главное попасть в сборную.
Байкал-38.
Байкал-38. ответ Бонжорно (раскрыть)
вчера в 18:24, ред.
Это будет очередной позор гея-нарцисса, ЧМ 2022 покажется для него цветочками!
амурец
амурец
вчера в 18:21
Роналду конечно молодец но из сборной пора уходить, возраст знаете ли
Johnes
Johnes
вчера в 18:05
Этому персонажу даже не хватило смелости поздравить своего визави с чемпионством! В этом он весь. Неприятный, самовлюбленный тип!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 18:04
Это он по "горячим" следам - успеху аргентинцев и своего злейшего врага- решил напомнить о себе таким образом. А то кругом только и слышишь: Месси, Месси, все разговоры только о нём, даже халат узбекский подарили... Интересно, из верблюжьей шерсти или искусственной ?
Если серьёзно, в голову пришла шальная мысль, а вдруг португалец возьмётся за ум, решит всем доказать, что он ещё ого - го, мужик одним словом...... Чем чёрт не шутит. Однако не верю его желанию всего лишь по одной причине. Об этом не кричат на всех углах, как это сделал Криштиану, а стиснув зубы, дают себе клятву вернуться в большой футбол и тренируются, тренируются, тренируются.
Давайте поверим его словам, а там посмотрим, что у него получится. А вдруг?...
Валерыч
Валерыч
вчера в 17:44
Хочет опозориться - пусть играет.
1 984
1 984 ответ Bobon (раскрыть)
вчера в 17:35, ред.
Я почти со всем с вами согласен. Да, он был одним из двух лучших, но годы берут своё. А в сочетании с дурным характером - это якорь для команды в которой он находится. Не согласен я, что его будут вызывать. Если тренер придёт с яйцами - он Роналду близко к сборной не подпустит и тогда через 2 года мы увидим обеовлённую Португалию способную на большие свершения. Если же новый тренер прогнётся под его фанов - это будет потерянное время для сборной.
Нужно уметь уйти вовремя. И это касается не только футболистов.
Magmessi.
Magmessi. ответ Бонжорно (раскрыть)
вчера в 17:32
)))))))))))))))))
Николай Еремеев
Николай Еремеев
вчера в 17:18
Боюсь, не доживет до 2026 года - он болен эгоизмом , а теперь и завистью к Месси !
ermak6848
ermak6848
вчера в 17:16
Хотtnm не вредно но ".. его поезд ушёл "
Слов из песни не выкинешь...
112910415
112910415
вчера в 17:15
всё предельно просто
по ходу дела герой передумает
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