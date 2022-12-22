Soccer.ru
ГлавнаяНовостиВетераны

Врачи сообщили об ухудшении состояния здоровья Пеле

сегодня, 00:35

Состояние здоровья трехкратного чемпиона мира по футболу бразильца Пеле ухудшилось. Об этом сообщили в среду врачи бывшего футболиста.

«У госпитализированного 29 ноября для корректировки курса химиотерапии от рака прямой кишки и лечения респираторной инфекции Пеле наблюдается отрицательная динамика онкологического заболевания, в связи с чем ему требуется более интенсивный уход из-за почечной и сердечной дисфункции», — говорится в сообщении клиники в Сан-Паулу, в которую Пеле положили в конце ноября. При этом врачи отмечают, что он по-прежнему не нуждается в переводе в отделение реанимации или полуинтенсивной терапии и продолжает находиться в обычной палате.

Ранее в среду дочь Пеле Келли Насименту сообщила в соцсетях, что ее отец не сможет провести Рождество в кругу семьи, поскольку вынужден оставаться в больнице по медицинским показаниям.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Пеле
Источник: tass.ru
Безудержная харизма и невероятная левая. Умер один из символов любимой Серии А
17 декабряВадим Багров в блоге ПЕРСОНАльная опекаКомментарии9
СлухиРоналду хочет сыграть на чемпионате Европы 2024 года
13 декабря
Пеле обратился к Мбаппе
09 декабря
Алиссон прокомментировал ситуацию с госпитализацией Пеле
06 декабря
Португальцы не хотят видеть Роналду в основе сборной. Он мешает Бруну и теряет самообладание
05 декабряВадим Багров в блоге Пятиминутка ненавистиКомментарии17
Пеле больше не реагирует на химиотерапевтическое лечение
03 декабря
Все комментарии
ОПС
ОПС
сегодня в 04:21
Состояние ухудшается, а лежит в обычной палате. Что как то не так. Здоровья!
jf8erxpan93j
jf8erxpan93j
сегодня в 02:43
Очень жалко легенду, дай Бог ему поправиться!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 