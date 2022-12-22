Врачи сообщили об ухудшении состояния здоровья Пеле

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сегодня, 00:35

Состояние здоровья трехкратного чемпиона мира по футболу бразильца ухудшилось. Об этом сообщили в среду врачи бывшего футболиста.

«У госпитализированного 29 ноября для корректировки курса химиотерапии от рака прямой кишки и лечения респираторной инфекции Пеле наблюдается отрицательная динамика онкологического заболевания, в связи с чем ему требуется более интенсивный уход из-за почечной и сердечной дисфункции», — говорится в сообщении клиники в Сан-Паулу, в которую Пеле положили в конце ноября. При этом врачи отмечают, что он по-прежнему не нуждается в переводе в отделение реанимации или полуинтенсивной терапии и продолжает находиться в обычной палате.

Ранее в среду дочь Пеле Келли Насименту сообщила в соцсетях, что ее отец не сможет провести Рождество в кругу семьи, поскольку вынужден оставаться в больнице по медицинским показаниям.