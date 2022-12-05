Португальцы не хотят видеть Роналду в основе сборной. Он мешает Бруну и теряет самообладание

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вчера, 16:01

Впрочем, большинство может ошибаться.

Роналду всегда был капризным

Криштиану не менялся. Всегда переключал режимы в поведении. Назовете еще футболиста, который выбрасывал микрофон журналиста в озеро? Напишут целые книги, что Роналду себе позволял, когда на него не смотрели камеры. Хотя и на глазах у мира Криштиану умеет психовать. Но раньше прощали почти всё, ведь ждали голы, много голов. Только за Португалию забил 118, мировой рекорд. Но время идет, легенда стареет.

Роналду меняли во всех матчах ЧМ -2022. Бурную реакцию при замене на 65-й минуте против Южной Кореи нападающий объяснил комментариями игрока соперника, но в Португалии ни для кого не секрет, что у Сантуша и Криштиану из-за замен не лучшие отношения. Тренер не хочет держать на поле почти 38-летнего ветерана, который не работает на оборону и не забивал с игры, а Роналду не привык быть на задворках истории.

Добавьте также личные и клубные проблемы. Умер один его ребенок при родах, а второй болел. Тен Хаг поступал в МЮ с форвардом жестче, чем Сантуш. В ответ тот устроил саботаж через интервью, но как свободный агент не нужен ни ПСЖ , ни «Реалу», ни «Баварии». С другой стороны, в сборной Португалии может уже завтра провести классический для себя матч-реванш, ведь ударные позиции находит, как обычно.

Существует схема без Криштиану

Мама футболиста – Долорес, потребовала, чтобы народ Португалии «мыслил масштабно», оценивая ее «великого сына». А 70 % читателей самого большого португальского портала о футболе выбрали в опросе, что Роналду не нужен в основе в плей-офф. Понятно, что во многом это реакция на поведение и первый гол от Южной Кореи, когда форвард странно увернулся от мяча, который полетел к сопернику. На родине Криштиану боятся, что его эго развалит команду.

А поскольку на чемпионатах мира Португалия часто выступает неудачно, то народ переживает. Напомним, у Роналду до сих пор нет голов в плей-офф турнира. Оборона Зоммера непростая, и хотя Сантуш выпустит Криштиану со Швейцарией, необязательно ветеран принесет пользу. Он в нормальной форме, если сравниваем с осенью, но потерял резкость, которая для его стиля важнее. Также португальцев разозлило, что Криштиану устроил истерику после гола Бруну.

Форвард мечтал переписать мяч на себя. Такое уже было в «Реале», повторяется старая история об одержимости рекордами. При этом молодые футболисты из Португалии не выстроили такие отношения с ветераном, как аргентинцы с капитаном Месси. Не увидите, чтобы Канселу, Леау, Фелиш и остальные заглядывали Роналду в рот, как Мората. Не исключено, что если бы Леау и Фелиш наигрывались в качестве пары форвардов, то могли обойтись без CR7.

Фернандеш раньше бы нашел правильную позицию, а состав, усиленный впереди Канселу и Бернарду, работал еще лучше, чем сейчас. Роналду не всегда пятое колесо в атакующей телеге Португалии, но раньше у него было намного меньше брака, больше обводок и полезных действий.

Семейка игрока усугубляет положение

Португальцы устали от демонической версии Роналду. Умеет быть токсичным. Речь о миллиардере, а у таких людей обычно вокруг рядом одни лизоблюды. У Криштиану это родные в лице сестер. Одна часто набрасывается на критиков брата, но и вторая не молчит. Известный португальский журналист допустил, что Криштиану стоит обратиться к врачу, ведь его свежие действия наталкивают на гипотезу, что развивается известное расстройство личности – нарциссизм.

Более того, сам Роналду обращался к человеку без медицинского образования – скандальному профессору политологии и психологии Джордану Питерсону, фанатом которого Криштиану является. Но вряд ли не практикующий психиатр (не путать с ученым, которым проводил клинические эксперименты в области психологии, как Питерсон) помог за одну встречу. Журналист желает Роналду добра, а Катя Авейру, сестра Криштиану, отреагировала вот так:

Я загуглила, кто такой Луиш Вилар, и прочитала: тупой, невежественный, вызывающий смех, подозрительный, нелепый клоун, которому должно быть стыдно открывать рот… Ах, и у него, похоже, сгорел мозг.

Элма Авейру, вторая сестра, выступила аналогично:

Откуда они взяли этого инвалида, которого я никогда не видела? Кто этот урод?

Во-первых, пытаться оскорбить словом «инвалид» в 2022 году – пробивание дна. Инвалиды не выбирали свое состояние и часто волевые, отличные люди. Во-вторых, поток оскорблений в ответ на банальную фразу, что Роналду похож на нарцисса, коим его называли сто раз — доказательство, что критика попала в цель. Сестра Катя недавно сравнивала Роналду с распятым Христом. Уже после такой дикости Криштиану стоило заткнуть родственников.

В жизни Криштиану намного меньше футбола

Раз футболист скандально ушел из МЮ и не остановил сестер – ему нравится, что вся его злость ретранслируется. А сам ничего ляпнуть не может из-за денег. Вот Винисиус случайно лайкнул порнографию, а теперь бразильца не включают в рекламные ролики известного бренда, бутсы новые не прислали. Роналду тоже важны деньги. Ищет миллионы – может продать свою поддержку шейхам из Саудовской Аравии, как Бекхэм продал катарцам перед ЧМ .

Вот только саудовцы мечтают побороться за право организовать ЧМ -2030 как раз с Испанией и Португалией, не чужими для Криштиану странами. Вряд ли после чемпионатов мира на Ближнем Востоке и в Северной Америке в ФИФА прокатят с кубком Европу. Но теперь можно поверить в переход постаревшего ветерана в клуб из Саудовской Аравии. По контракту получит полмиллиарда евро, будет в белом халате и кафии щеголять в рекламных роликах.

Это дела будущего, а в настоящем Роналду может стать проблемой сборной. Фелиша, Карвалью и Невеша не назвать безгрешными футболистами. Если к ним добавить Роналду с кислым лицом и без моментов, то Швейцария не будет аутсайдером против команды, где Бруну и Бернарду сейчас важнее, чем Криштиану. Кстати, успехи напарников тоже могут быть поводом для ревности легенды. Шекспировская классика. Надеемся, этот король не сойдет с ума.