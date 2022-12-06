Soccer.ru
ГлавнаяНовостиВетераныЧемпионат мира 2022

Алиссон прокомментировал ситуацию с госпитализацией Пеле

вчера, 08:25

Голкипер «Ливерпуля» и сборной Бразилии Алиссон после победы над Южной Кореей выразил слова поддержки Пеле:

Все знают, что со здоровьем Пеле не всё хорошо. Он так много значит для нас, бразильцев, он так много значит для футбола.

Это лишь маленькое сообщение от нашей команды, мы молимся, чтобы ему стало лучше. Мы вместе с ним, он не один. You’ll never walk alone, он не будет наедине с собой в эту трудную минуту. Его семья не будет одна. Мы с ними до конца.

Если мы сможем сразиться здесь, на ЧМ, выигрывать матчи для него и выиграть турнир для него – мы это сделаем.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Португальцы не хотят видеть Роналду в основе сборной. Он мешает Бруну и теряет самообладание
05 декабряВадим Багров в блоге Пятиминутка ненавистиКомментарии18
Пеле больше не реагирует на химиотерапевтическое лечение
03 декабря
СлухиРибери может стать послом «Баварии»
17 ноября
Кавазашвили: «Комитет ветеранов „Спартака“ соберётся 17 ноября»
14 ноября
СлухиРетроматч сборных России и Бразилии перенесён
09 ноября
Мостовой: «Никто не предлагал войти в комитет ветеранов „Спартака“»
09 ноября
Все комментарии
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
вчера в 08:53
Дополнительная мотивация для бразильцев
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 08:42
Присоединяюсь к словам поддержки - желаю выздоровления Пеле.
shlomo
shlomo
вчера в 08:39
Нужно выигрывать и подбадривать легенду
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 08:29
Да, Ливерпуль с тобой, Пеле, легенда.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 