Алиссон прокомментировал ситуацию с госпитализацией Пеле

Голкипер «Ливерпуля» и сборной Бразилии после победы над Южной Кореей выразил слова поддержки :

Все знают, что со здоровьем Пеле не всё хорошо. Он так много значит для нас, бразильцев, он так много значит для футбола.

Это лишь маленькое сообщение от нашей команды, мы молимся, чтобы ему стало лучше. Мы вместе с ним, он не один. You’ll never walk alone, он не будет наедине с собой в эту трудную минуту. Его семья не будет одна. Мы с ними до конца.