Soccer.ru
ГлавнаяНовостиВетераныЧемпионат мира 2022

Пеле обратился к Мбаппе

вчера, 10:26

Легендарный бразильский футболист Пеле ответил на пожелания здоровья со стороны французского нападающего Килиана Мбаппе. Ранее Мбаппе написал в социальных сетях «Молитесь за Короля» после информации о проблемах Пеле со здоровьем.

Пеле ответил:

Спасибо, Килиан Мбаппе. Я рад, что ты побил мой очередной рекорд на этом чемпионате мира, мой друг!

На текущем турнире 10-й номер сборной Франции уже забил пять голов, и в общей сложности у него уже девять на чемпионатах мира. Тем самым он побил рекорд Пеле — игрока, забившего наибольшее количество голов на мундиале в возрасте до 24 лет.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Алиссон прокомментировал ситуацию с госпитализацией Пеле
06 декабря
Португальцы не хотят видеть Роналду в основе сборной. Он мешает Бруну и теряет самообладание
05 декабряВадим Багров в блоге Пятиминутка ненавистиКомментарии18
Пеле больше не реагирует на химиотерапевтическое лечение
03 декабря
СлухиРибери может стать послом «Баварии»
17 ноября
Кавазашвили: «Комитет ветеранов „Спартака“ соберётся 17 ноября»
14 ноября
СлухиРетроматч сборных России и Бразилии перенесён
09 ноября
Все комментарии
Futurista
Futurista
вчера в 10:42
Рекорд побит..осадочек остался...
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:35
Слова сильного духом человека!
МASTER CHIEF
МASTER CHIEF
вчера в 10:35
Про рекорд тоже вспомнил))))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 