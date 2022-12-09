Пеле обратился к Мбаппе

Легендарный бразильский футболист Пеле ответил на пожелания здоровья со стороны французского нападающего Килиана Мбаппе. Ранее Мбаппе написал в социальных сетях «Молитесь за Короля» после информации о проблемах Пеле со здоровьем.
Пеле ответил:
Спасибо, Килиан Мбаппе. Я рад, что ты побил мой очередной рекорд на этом чемпионате мира, мой друг!
На текущем турнире 10-й номер сборной Франции уже забил пять голов, и в общей сложности у него уже девять на чемпионатах мира. Тем самым он побил рекорд Пеле — игрока, забившего наибольшее количество голов на мундиале в возрасте до 24 лет.