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Роналду хочет сыграть на чемпионате Европы 2024 года

сегодня, 15:51

Нападающий Криштиану Роналду не планирует завершать выступления за национальную команду Португалии. Более того, футболист хочет в составе своей сборной принять участие на чемпионате Европы 2024.

Во многом судьба Роналду в сборной будет зависеть от того, останется ли на своем посту главный тренер команды Фернанду Сантуш. Если условия сложатся нужным образом, Роналду хочет играть за сборную Португалии до лета 2024 года. Сам игрок понимает, что находится не в лучшей форме. В этом он винит пропущенную предсезонную подготовку, а также недостаток игровой практики в «Манчестер Юнайтед», который игрок покинул.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 18:34
Да хоть до 2040 года играй,твои поклонники будут рады,а противникам-повод позлословить.Остальным,как мне,"до лампады,батюшка"!
Elliada
Elliada ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 18:33
Почему только балласта? Поляк такой же как он бесполезный. Забил 2 гола, вот только 1 с пенальти, а другой из-за ошибки защитника. В Барселоне он тоже не рыба и не мясо. Что с ним , что без него Барселона в ЛЕ
Elliada
Elliada ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 18:31
Я тебе статистику и цифры привожу, а ты какие-то незначительные показания без цифр пишешь. Что дальше придумаешь? Балласт больше Месси по полю пробежал или больше головой сыграл? Есть статистика голов и голевых передач, это главные критерии. А то что он бегал, отвлек вратаря, заряжен и т. д. пустой звук
25процентный клоун
25процентный клоун ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
сегодня в 18:30
Роналду не лучше, Роналду не хуже других лидеров сборных. Не хуже Левандовски и Мбаппе, не хуже Перишича и Хакими, не хуже Мюллера и Педри, не хуже Де Брюйне и Нэймара. Но критикуют только Рона
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 18:29
Пора его на место поставить. Мало ли что он там хочет. Если он не соответствует уровню команды, то просто не надо его вызывать.
adekvat
adekvat ответ rhskmz (раскрыть)
сегодня в 18:18
После евро захочет, про таких людей говорят, его с работы вперед ногами вынесут.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 18:16
Роналду если будет играть и 60 лет,ты так же будешь считать его лучшим на поле,потому что это тоже болезнь уже у тебя.
Если Месси будет играть в 90 лет,всё равно Месси лучший на поле и тогда,но это не болезнь.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Charismatic_2 (раскрыть)
сегодня в 18:12
прибежал заступиться за карлика? ну держи
У Роналду в пять раз меньше потерь мяча и неточных ударов чем у гнома, реализация пенальти в два раза лучше.
В матче против топового Уругвая Рон создал гол, который вывел Португалию в плэй офф
Против Марокко Рон , играя без мяча был максимально заряжен на командную игру и запорол может один два подхода, что не мыслимо для аргентинца в любом матче, где по десятку обрезов за тайм
rhskmz
rhskmz
сегодня в 18:01
А на чемпионате МИРА уже не хочет ?
Charismatic_2
Charismatic_2 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 18:00
А нырок что сделал? С одной левейшей пенки забил и.... всё?
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 17:46
как всегда уходишь в оффтоп. начал про ЧМ22....
Смртри, Месси на этом турнире только с пен может левейших и разок кривого закатил, и всё.
112910415
112910415
сегодня в 17:42
бессмертный будет играть вечно
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 17:37, ред.
Кто-то из нас с вами может поверить, что Роналду, не играя практически сезон из-за плохой физической формы, вдруг воскреснет, как Феникс из пепла, начнёт двигаться по полю, постоянно открываться для партнёров, делать рывки, как в лучшие годы ? Только неисправимый оптимист может поверить в это, учитывая, что мышцы и связки футболиста с годами теряют свои лучшие характеристики и не восстанавливаются, как у молодых футболистов.
Роналду не глупый мужик и, думаю, сам не верит в то, что говорит. Тогда с какой целью он обманывает окружающих и прежде всего себя, вот что хотелось бы у него узнать.
Elliada
Elliada ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 17:26, ред.
За 5 игр 1 гол с левого пенальти. Португалия без него вышла в 1/4, с ним в 1/8 вылетала. Никто на него не играл? Больше 100 ударов нанес на играх ЧМ и всего 5 голов. Реализовать нужно. 53 ударов со штрафных на ЧМ и ЧЕ и всего 1 гол забит. Пусть хотя бы стенку научится перекидывать или другому уступит. 0+0 в плей-оффах. Абсолютно бесполезный на ЧМ
Dima salev
Dima salev
сегодня в 17:16
Роналду усилить сборная Португалии. Он принесёт пользу. Пусть играет
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 17:12
Если останется в форме может и сыграть.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
сегодня в 17:07
Рон выступил лучше чем Педри, Гави, Фати и прочее отребье ноунэймов перекати поле. Он игрок одного касания
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 17:05
Игроков действительно жаль, ни Бруну ни Фелиш, ни Бернарду никогда столько трофеев в руках не подержат как Рон, вместе взятые
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 17:04
и где связь? с левейшей пены затащил один и второй не затащил за 40 мин игрового времени, только на него никто не играл. плюс ко всему Марокко лишь один гол пока на турнире пропустило, ни от испашек и ни от хорватов и ни от португал, а лео влетел и саудитам и получил от кенгуру и от ноунэйма из Нидерландов
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 16:55
Если будет порох в пороховницах, а ягоды в ягодицах, то пусть пробует.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 16:50
Он еще и на ЧМ-2026 захочет.
Правда нужно сменить тренера.
Да и часть игроков его не захочет видеть.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 16:46
Этот может, здоровья там ещё хватит
Бонжорно
Бонжорно
сегодня в 16:45
думою Рональду выйграет с триумфов ЧМ-2026 в Канаде после чего завершид карьеру с триумфом
ZIBO rock
ZIBO rock
сегодня в 16:43
Надеюсь что сыграет хоть и на фанат Рона и "портвейнов"!
Johnes
Johnes
сегодня в 16:35, ред.
Все пыжится Роня
Elliada
Elliada ответ Бонжорно (раскрыть)
сегодня в 16:34
В 35 лет в полуфинал Аргентину затащил, а этот в 37 Португалию в 1/4 остановил
Димон Булыкин
Димон Булыкин
сегодня в 16:33
Рону после карьеры надо подумать о кино и Голливуде. С его данными норм актёр будет.
Elliada
Elliada
сегодня в 16:33
Это не новость. Всем известно, что его волнует только собственная статистика и личные рекорды, а не команда. Его сестра уже намекнула, что и на ЧМ 2026 он хочет сыграть. Жаль игроков сборной и позор ФФП, которые не могут принять правильное решение, а именно избавиться от балласта и строить новую команду. Этот ЧМ доказал, что без него могут и нужно играть. Дошли без него до 1/4, а с ним всегда останавливались на 1/8 или из группы не выходили.
4ubmyg9vnrxq
4ubmyg9vnrxq
сегодня в 16:30
Если он хочет то это его право, но не надо это говорить в слух, работай на поле и потихоньку мечтай!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 16:29
Он уже сам не знает чего хочет,пора в млс!
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