Роналду хочет сыграть на чемпионате Европы 2024 года

1670935904

сегодня, 15:51

Нападающий не планирует завершать выступления за национальную команду Португалии. Более того, футболист хочет в составе своей сборной принять участие на чемпионате Европы 2024.

Во многом судьба Роналду в сборной будет зависеть от того, останется ли на своем посту главный тренер команды Фернанду Сантуш. Если условия сложатся нужным образом, Роналду хочет играть за сборную Португалии до лета 2024 года. Сам игрок понимает, что находится не в лучшей форме. В этом он винит пропущенную предсезонную подготовку, а также недостаток игровой практики в «Манчестер Юнайтед», который игрок покинул.