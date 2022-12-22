Защитник «Реала» Давид Алаба в третий раз подряд признан лучшим футболистом года в Австрии.
Футболист одержал уверенную победу в голосовании, которое проводилось австрийским информационным агентством. Он в девятый раз в карьере получил данную награду. Алаба опередил Марко Арнаутовича («Болонья»), Конрада Лаймера («Лейпциг») и Гернота Траунера («Фейеноорд»). В голосовании разрешено было участвовать тренерам и спортивным менеджерам двенадцати клубов австрийской Бундеслиги.
Алаба выиграл Лигу чемпионов с «Реалом» в этом году. В нынешнем сезоне футболист провёл 25 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.