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Алаба в третий раз подряд признан лучшим футболистом года в Австрии

сегодня, 10:28

Защитник «Реала» Давид Алаба в третий раз подряд признан лучшим футболистом года в Австрии.

Футболист одержал уверенную победу в голосовании, которое проводилось австрийским информационным агентством. Он в девятый раз в карьере получил данную награду. Алаба опередил Марко Арнаутовича («Болонья»), Конрада Лаймера («Лейпциг») и Гернота Траунера («Фейеноорд»). В голосовании разрешено было участвовать тренерам и спортивным менеджерам двенадцати клубов австрийской Бундеслиги.

Алаба выиграл Лигу чемпионов с «Реалом» в этом году. В нынешнем сезоне футболист провёл 25 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.

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Все комментарии
Andrei Galash
Andrei Galash
сегодня в 11:53
Интересно, а Алаба знает хотя-бы, где Австрия находится :)
galem72
galem72
сегодня в 10:49
По сути в Австрии у него и нет конкурентов.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 10:32
В целом ТОП уровень!
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