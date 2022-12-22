Алаба в третий раз подряд признан лучшим футболистом года в Австрии

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сегодня, 10:28

Защитник «Реала» в третий раз подряд признан лучшим футболистом года в Австрии.

Футболист одержал уверенную победу в голосовании, которое проводилось австрийским информационным агентством. Он в девятый раз в карьере получил данную награду. Алаба опередил («Болонья»), («Лейпциг») и («Фейеноорд»). В голосовании разрешено было участвовать тренерам и спортивным менеджерам двенадцати клубов австрийской Бундеслиги.

Алаба выиграл Лигу чемпионов с «Реалом» в этом году. В нынешнем сезоне футболист провёл 25 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.