Ди Мария перед финалом написал жене, что забьёт гол и станет чемпионом мира

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вчера, 23:13

Жена полузащитника сборной Аргентины Анхеля Ди Марии опубликовала скриншот переписки с мужем накануне финала чемпионата мира в Катаре.

«Я буду чемпионом мира, любимая. Это точно. И я забью гол. Просто наслаждайся завтрашней игрой, потому что мы собираемся стать чемпионами. Каждый из 26 игроков заслужил это, как и наши семьи. Это предначертано, я это чувствую. Люблю тебя​», – написал Ди Мария.

В финале Аргентина обыграла сборную Франции по пенальти. Анхель Ди Мария забил гол на 36-й минуте матча.