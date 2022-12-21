Ди Мария перед финалом написал жене, что забьёт гол и станет чемпионом мира

Жена полузащитника сборной Аргентины Анхеля Ди Марии опубликовала скриншот переписки с мужем накануне финала чемпионата мира в Катаре.
«Я буду чемпионом мира, любимая. Это точно. И я забью гол. Просто наслаждайся завтрашней игрой, потому что мы собираемся стать чемпионами. Каждый из 26 игроков заслужил это, как и наши семьи. Это предначертано, я это чувствую. Люблю тебя», – написал Ди Мария.
В финале Аргентина обыграла сборную Франции по пенальти. Анхель Ди Мария забил гол на 36-й минуте матча.
и другие люди явно писали что-то такое ...
но не случилось повода публиковать !
и другие люди явно писали что-то такое ...
но не случилось повода публиковать !
Открылось второе дыхание, в финале был одним из лучших.
Если бы играл в финале ЧМ 2014, то Аргентина могла бы и выиграть. Жаль, что по ходу того турнира травмировался.
Пока он был на поле ,Францию не было видно. Возможно совпадение или замены у Франции… Но это факт. И ещё,- Просто деклассировал Дембеля.
Гол Ди Марии - лучший на ЧМ, такая великолепная комбинация, 4 из 5 передач в касание и гениальный пас Месси левой себе за спину на ход, получил нереальное удовольствие наблюдая это.
Открылось второе дыхание, в финале был одним из лучших.
Если бы играл в финале ЧМ 2014, то Аргентина могла бы и выиграть. Жаль, что по ходу того турнира травмировался.
Пока он был на поле ,Францию не было видно. Возможно совпадение или замены у Франции… Но это факт. И ещё,- Просто деклассировал Дембеля.
Гол Ди Марии - лучший на ЧМ, такая великолепная комбинация, 4 из 5 передач в касание и гениальный пас Месси левой себе за спину на ход, получил нереальное удовольствие наблюдая это.