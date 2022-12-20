Месси — лучший футболист 2022 года по версии пользователей сайта Goal

Спортивный портал Goal опубликовал список лучших футболистов 2022 года по итогам голосования.
Пользователи сайта выбирали лучшего из двух предложенных игроков в определённых категориях.
Был составлен рейтинг из 50 лучших футболистов. Первая десятка выглядит следующим образом:
1. Лионель Месси (ПСЖ, Аргентина).
2. Неймар (ПСЖ, Бразилия).
3. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», Норвегия).
4. Карим Бензема («Реал», Франция).
5. Килиан Мбаппе (ПСЖ, Франция).
6. Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити», Бельгия).
7. Лука Модрич («Реал», Хорватия).
8. Роберт Левандовски («Барселона», Польша).
9. Мохамед Салах («Ливерпуль», Египет).
10. Садио Мане («Бавария», Сенегал).
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду стал 11-м.
Месси Месси Месси Месси
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Месси Месси Месси Месси
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