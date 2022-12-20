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Месси — лучший футболист 2022 года по версии пользователей сайта Goal

вчера, 18:55

Спортивный портал Goal опубликовал список лучших футболистов 2022 года по итогам голосования.

Пользователи сайта выбирали лучшего из двух предложенных игроков в определённых категориях.

Был составлен рейтинг из 50 лучших футболистов. Первая десятка выглядит следующим образом:

1. Лионель Месси (ПСЖ, Аргентина).

2. Неймар (ПСЖ, Бразилия).

3. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», Норвегия).

4. Карим Бензема («Реал», Франция).

5. Килиан Мбаппе (ПСЖ, Франция).

6. Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити», Бельгия).

7. Лука Модрич («Реал», Хорватия).

8. Роберт Левандовски («Барселона», Польша).

9. Мохамед Салах («Ливерпуль», Египет).

10. Садио Мане («Бавария», Сенегал).

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду стал 11-м.

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Все комментарии
Димон Булыкин
Димон Булыкин
сегодня в 01:31
Чемпион мира, чемпион Америки, победитель Финалиссимы, олимпийский чемпион, чемпион молодёжного чемпионата мира, лучший бомбардир в истории Аргентины … На клубном уровне нет смысла перечислять, там тоже выиграно всё, что можно, куча голов, рекорд по числу голов за год (причём он за тот год забил примерно столько, сколько средний российский нападающий забивает почти за всю свою карьеру:) ), неимоверное количество ассистов … Индивидуальные награды нет смысла перечислять… На ютубе можно часами смотреть его топовые моменты… Никогда не был персофаном Месси… В Испании я вообще всегда болел за Валенсию. Но надо признать, это очень мощно! Он взял всё, нигде не докопаться! И он ещё играет… И те, кто сейчас пытаются что-то сказать против, выглядят максимально жалко!
Сики Туранчокс
Сики Туранчокс
сегодня в 01:08
Фап фап фап фап
Месси Месси Месси Месси

Хахахахаха
Пэшэхот
Пэшэхот ответ Magmessi. (раскрыть)
вчера в 22:50
Без судей и инфантино надо выигрывать. Постанова не канает
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 21:47
Пора уже кому-нибудь заняться составлением рейтинга всех футбольных изданий,чтобы болельщик ориентировался в море составителей "истины".Признали и признали...
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 21:18
Лучший во всей Галактике!
Золoтой Мяч
Золoтой Мяч
вчера в 20:40
8 золотой мяч Месси и сердечный приступ Роналтда не за горами)
Magmessi.
Magmessi. ответ Пэшэхот (раскрыть)
вчера в 20:15
Вот мне интересно , что ещё надо сделать, что бы был не липовым, проиграть Морокко в 1/4 ?
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 19:55
Он сам виноват в своем падении
Пэшэхот
Пэшэхот
вчера в 19:43
Еще один липовый мяч на подходе.
DXTK
DXTK
вчера в 19:19
Месси лучший , Роналду худший, с этим спорить бесполезно.
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 19:11
Да остановитесь вы уже наконец то, гей-нарцис этого не переживёт!!!
Elliada
Elliada
вчера в 19:07
Неоспоримый лидер
KTSn
KTSn
вчера в 19:07
Лучший и ничего с этим не сделать
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 19:01
Очень хорошо..
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