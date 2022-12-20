Месси признан лучшим спортсменом 2022 года по версии BBC Sports

Нападающий сборной Аргентины и ПСЖ Лионель Месси был признан лучшим спортсменом 2022 года по версии BBC Sports.
Напомним, что Месси выиграл чемпионат мира в Катаре в составе национальной команды.
В финале аргентинская сборная обыграла Францию (3:3, 4:2 по пенальти).
На турнире Месси забил семь мячей и отдал три результативные передачи в 7 матчах.
Будем честны: Лео - медийная личность по необходимости ( а для него - по принуждению), но не по призванию. Он мужик, имеющий вполне посредственную внешность, плохо говорящий на людях, не знающий кроме испанского ни одного языка, не стремящийся лишний раз выпендриться и блеснуть на публике какими-либо сторонними знаниями и навыками, в виду их отсутствия, либо чрезмерной замкнутости. В общем - интроверт в высшей степени, которому все эти интервью, рекламы и общественная деятельность сродни пыткам.
В этой связи, думаю самому Месси эта награда очень не кстати. Ибо само понятие "спортсмен года", по своей сути, - уже абстрактно и никогда не имело/не имеет реальный вес у спортсменов из других (сторонних) дисциплин... Однако теперь лишней суеты и кривотолков за спиной у Лео будет предостаточно, о чём он прекрасно знает. Поэтому, будучи человеком набожным и глубоко религиозным, его эта ситуация скорее пугает, нежели вдохновляет.
Будем честны: Лео - медийная личность по необходимости ( а для него - по принуждению), но не по призванию. Он мужик, имеющий вполне посредственную внешность, плохо говорящий на людях, не знающий кроме испанского ни одного языка, не стремящийся лишний раз выпендриться и блеснуть на публике какими-либо сторонними знаниями и навыками, в виду их отсутствия, либо чрезмерной замкнутости. В общем - интроверт в высшей степени, которому все эти интервью, рекламы и общественная деятельность сродни пыткам.
В этой связи, думаю самому Месси эта награда очень не кстати. Ибо само понятие "спортсмен года", по своей сути, - уже абстрактно и никогда не имело/не имеет реальный вес у спортсменов из других (сторонних) дисциплин... Однако теперь лишней суеты и кривотолков за спиной у Лео будет предостаточно, о чём он прекрасно знает. Поэтому, будучи человеком набожным и глубоко религиозным, его эта ситуация скорее пугает, нежели вдохновляет.