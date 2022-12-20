Месси признан лучшим спортсменом 2022 года по версии BBC Sports

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сегодня, 10:59

Нападающий сборной Аргентины и ПСЖ был признан лучшим спортсменом 2022 года по версии BBC Sports.

Напомним, что Месси выиграл чемпионат мира в Катаре в составе национальной команды.

В финале аргентинская сборная обыграла Францию (3:3, 4:2 по пенальти).

На турнире Месси забил семь мячей и отдал три результативные передачи в 7 матчах.