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Месси признан лучшим спортсменом 2022 года по версии BBC Sports

сегодня, 10:59
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина3 : 3Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияЗакончился после серии пенальти

Нападающий сборной Аргентины и ПСЖ Лионель Месси был признан лучшим спортсменом 2022 года по версии BBC Sports.

Напомним, что Месси выиграл чемпионат мира в Катаре в составе национальной команды.

В финале аргентинская сборная обыграла Францию (3:3, 4:2 по пенальти).

На турнире Месси забил семь мячей и отдал три результативные передачи в 7 матчах.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38 ответ Agamaga........ (раскрыть)
сегодня в 14:52
Просто у фанатов нарцисса осталось одна радость и они перепутали спорт с конкурсом красоты.
Ну я понимаю когда мужики смотрят и любуются спортсменками и так же когда девушки балдеют от знаменитых и красивых спортсменов. Но вот когда "мужики" любуются смазливым спортсменом, который ещё был замешан в гей скандалах... мне лично этого не понять.
Nazi
Nazi
сегодня в 14:51
Отдайте уже аутисту-пенальтисту все титулы посмертно :) Инстаграмы и СМИ рулят этим несчастным миром, как хотят. Массовая истерия продолжается :)

П.С. Осталось дать кубок лучшему пенальтисту ЧМ всех времен.. 9 и 10 ЗМ за будущую победу в КА и МЛС..
Байкал-38
Байкал-38 ответ Agamaga........ (раскрыть)
сегодня в 14:46
Ну или спортсменкой где-нибудь где трансформеры разрешены.
Нарцисс накричал на своего агента требую трансфер, а тот со страху не так понял...
Alhunah
Alhunah
сегодня в 14:43
В споре кто лучший меси или рон поставлена точка
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 14:13
Нет,не года точно!! Гада может да,соглашуся!!!
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 14:11
Единственное,что в этом признании ценно,что признан лучшим ВВСикой не англоязычный спортсмен.Сдались и эти,не хотят видеть таковыми своих негров.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Agamaga........ (раскрыть)
сегодня в 13:50, ред.
)) Перечитай мой коммент ещё разок. Человек, который давно и так всё доказал, изрядно подустал от Славы. Сегодня эта слава нужна не ему, а её дающим; для Лео, она - бремя лишних треволнений.
Agamaga........
Agamaga........ ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 13:43
Он делает себе привлекательную внешность, учит языки и сторонние знания, готовится стать спортсменом года в Дубае.
Agamaga........
Agamaga........ ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 13:39
А разве для получения подобной награды или звания нужны сторонние знания, привлекательную внешность?
Странные суждения.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 12:53, ред.
Имхо.
Будем честны: Лео - медийная личность по необходимости ( а для него - по принуждению), но не по призванию. Он мужик, имеющий вполне посредственную внешность, плохо говорящий на людях, не знающий кроме испанского ни одного языка, не стремящийся лишний раз выпендриться и блеснуть на публике какими-либо сторонними знаниями и навыками, в виду их отсутствия, либо чрезмерной замкнутости. В общем - интроверт в высшей степени, которому все эти интервью, рекламы и общественная деятельность сродни пыткам.

В этой связи, думаю самому Месси эта награда очень не кстати. Ибо само понятие "спортсмен года", по своей сути, - уже абстрактно и никогда не имело/не имеет реальный вес у спортсменов из других (сторонних) дисциплин... Однако теперь лишней суеты и кривотолков за спиной у Лео будет предостаточно, о чём он прекрасно знает. Поэтому, будучи человеком набожным и глубоко религиозным, его эта ситуация скорее пугает, нежели вдохновляет.
Байкал-38
Байкал-38 ответ Прохорович (раскрыть)
сегодня в 12:46
Месси выиграл все возможные титулы!!! Это тоже пиар?
Кстати, а где там нарцисс не знаешь?
Ruslik1982
Ruslik1982 ответ lobsterdam (раскрыть)
сегодня в 12:44
потому что это пример для всех спортсменов, в том числе начинающих, детей, что можно идти к успеху 35 лет, не опуская руки
Знатог
Знатог
сегодня в 12:28
Ждём песню про Месси на русском языке. про Марадону было. Хотя сейчас... я опасаюсь какую-нибудь керню сочинят. Времена такие. Лучше чем руский-узкий не сочиняют.
Прохорович
Прохорович ответ ermak6848 (раскрыть)
сегодня в 12:23
какой он спорсмен года. он просто распиаренный гном)
Сики Туранчокс
Сики Туранчокс
сегодня в 12:01
Я все жду когда его в пантеон святых введут)
sgm9vg88snjb
sgm9vg88snjb ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
сегодня в 11:40
Очень удачно сыграл на чемпионате, и поставил точку
rhskmz
rhskmz
сегодня в 11:36
По сравнению с Великим Овечкиным этот гномик нет никто !
Futurista
Futurista
сегодня в 11:34, ред.
Посыпались липовые награды)...что там далее по списку?)..."Нобелевская премия"..."Человек года"..."Гном тысячелетия"...
Alex12357
Alex12357 ответ lobsterdam (раскрыть)
сегодня в 11:33, ред.
Они от него зависимы,меська продолжает путь Марадонны,через определённое время будет известно чем он занимается!Ведь не просто так он сбежал из Барселоны,что-то тут нечисто.
Agent_marsa
Agent_marsa
сегодня в 11:32
Это уже напоминает массовое помешательство, Месси конечно хорош был местами, но так сходить с ума по нему уже безумие.
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 11:30
И чего носятся с ним как с писаной торбой? А ему того и надо? Короче, он просто сильно распиаренный игрок. Просто в медиа пространстве есть така традиция возводить кого-нибудь на пьедестал. Есть много игроков ничуть не хуже его!
ermak6848
ermak6848
сегодня в 11:29
честно заслужил Месси это признание
stavr74
stavr74
сегодня в 11:27
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    сегодня в 11:16
    Если среди футболистов,то да,возможно один из лучших!
    ДСА
    ДСА
    сегодня в 11:15
    На чемпионате он очень старался.
    Elliada
    Elliada
    сегодня в 11:05
    Если считать 2022 год, то Месси выиграл со сборной ЧМ и Финалиссиму, с ПСЖ - чемпионат, Суперкубок Франции. Хотя, ему важен только ЧМ, а национальные кубки с индивидуальными наградами всего лишь дополнение.
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