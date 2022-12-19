Месси лидирует в борьбе за «Золотой мяч» по версии Goal, Кварацхелия — 10-й

Спортивное издание Goal опубликовало новый рейтинг претендентов на награду «Золотой мяч».
Первая пятерка выглядит следующим образом:
1. Лионель Месси (ПСЖ).
2. Килиан Мбаппе (ПСЖ).
3. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).
4. Неймар (ПСЖ).
5. Роберт Левандовски («Барселона»).
Отметим, что десятое место занимает игрок «Наполи» Хвича Кварацхелия.
Месси вручат, в этом сомнений нет. Такой ажиотаж на фоне ЧМ вокруг него раздувается, что эта волна кажется снесет любое инакомыслие.
Однако, это не проблемы остального футбольного мира, что аргентинец за огромный отрезок своей карьеры не смог взять ЧМ вкупе с истеричными уходами из сборной и возвращениями, чтобы под конец карьеры так триумфально взойти на подиум и воспевать по этому случаю божественные дифирамбы. Только вот фанаты аргентинца, проживающие его жизнь, возразят.
Месси вручат, в этом сомнений нет. Такой ажиотаж на фоне ЧМ вокруг него раздувается, что эта волна кажется снесет любое инакомыслие.
Однако, это не проблемы остального футбольного мира, что аргентинец за огромный отрезок своей карьеры не смог взять ЧМ вкупе с истеричными уходами из сборной и возвращениями, чтобы под конец карьеры так триумфально взойти на подиум и воспевать по этому случаю божественные дифирамбы. Только вот фанаты аргентинца, проживающие его жизнь, возразят.
PS или уже все решено теперь ПСЖ будут тащить к титулу
PS или уже все решено теперь ПСЖ будут тащить к титулу