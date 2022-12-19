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Месси лидирует в борьбе за «Золотой мяч» по версии Goal, Кварацхелия — 10-й

вчера, 15:33

Спортивное издание Goal опубликовало новый рейтинг претендентов на награду «Золотой мяч».

Первая пятерка выглядит следующим образом:

1. Лионель Месси (ПСЖ).

2. Килиан Мбаппе (ПСЖ).

3. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).

4. Неймар (ПСЖ).

5. Роберт Левандовски («Барселона»).

Отметим, что десятое место занимает игрок «Наполи» Хвича Кварацхелия.

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Все комментарии
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 22:49
В 2023 году если Сити выиграет ЛЧ, то норвежец возьмёт ЗМ
Johnes
Johnes ответ FenixSL (раскрыть)
вчера в 21:24
Для тебя вероятно паршивые, для остальных очень важные! Это во -первых. Во-вторых, если ты смотрел все же финал, то кроме пенальти был забит еще и третий мяч с игры!
FenixSL
FenixSL ответ Johnes (раскрыть)
вчера в 21:11
ага
только люди запомнили месси чем то на чм
а остальных не считают за героев
а что он сделал? реализовал пенальти и забил два паршивых мяча?
Johnes
Johnes ответ FenixSL (раскрыть)
вчера в 20:58, ред.
Мартинес получил награду лучшего вратаря! Ди Мария провел фантастический финал и сыграл еще один матч на групповой стадии и все! Объективно, этого мало, ну, мало, чтобы становиться лучшим.
Johnes
Johnes ответ Абдурахман Джантемиров (раскрыть)
вчера в 20:55
Мартинес получил звание лучшего вратаря турнира! В чем проблема?
Johnes
Johnes
вчера в 20:30
Если выиграет лигу чемпионов, то возьмет. Все-таки, чемпионат мира шел в зачет 2022 года, по итогам которого в октябре уже получил награду Бензема. А вот представьте себе, что если бы награда за текущий год вручалась в начале января, как это было раньше, и голосование бы продлили по итогам чемпионата мира, тогда бы Карим мог бы и не получить зм, а получил бы Месси! Думаю, что лига чемпионов станет определяющим фактором. Ну, а если честно, то Месси меньше всего нужен золотой мяч, он получил то, к чему стремился на протяжении всей своей карьеры. Пусть за него соревнуются Мбаппе с Холландом.
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 19:47
Пирс Морган поправит список и внесёт своего дружка, конечно же поставит на первое место 😀
А на сегодняшний день по-другому и быть не могло, Месси сделал для победы больше и заслуженно возглавил список. Он может выиграть и 8-й ЗМ, но может и не выиграть, для него это не важно.
Самое главное это титул чемпиона мира! Величайший игрок всех времен!
Дедуктор
Дедуктор
вчера в 19:42
Мопед со своими людоедами мог додавить в основное время бригаду старого гнома. Но почему то не стал этого делать. Но это вина не столько Мопеда, сколько ихнего дурковатого тренера. Имея такую мощнейшую атаку, полтора тайма проявлять такую импотентность ... это, в натуре, провал французского 30на. Вообще, ЧМ2022, пожалуй, самый богатый на 79авшихся тренеров. Обо76ись тренеры Испании, Германии, Англии, Бельгии. Бразильский Тите обо76ся. Старый 7 португальский Сантуш жидко обделался. Даже самый симпатичный из этой тусосвки 79авшихся тренеров-бездарей Ван Гал и то обделался. Разве что, тренеры Хорватии и Марокко избежали сей позорной участи. Они избежали, да. Но назвать если попробовать действительно блеснувшего тренерским искусством тренера, то назвать и некого. Даже симпатяга Сиссе на финишной ленточке запачкал штанишки. Бывает, конечно. Не каждый ЧМ дает своего Энцо Беарзота.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 19:39
Думаю, что одна из причин, по которым он бил пенальти один за другим
Dima salev
Dima salev
вчера в 19:21
Мебаппе тащил дедушек Жиру , Гризман и сборной Франции до финала . Мебаппе заслуживает золотой мячь.
Окружения Месси было хорошие игроки поэтому Месси играл не мучаясь
FenixSL
FenixSL ответ blitz (раскрыть)
вчера в 18:44
даже Ди Мария и Мартинес не сравнятся с его подвигами на ЧМ?
FenixSL
FenixSL ответ Абдурахман Джантемиров (раскрыть)
вчера в 18:43
приятно видеть здравого человека
респект!
FenixSL
FenixSL
вчера в 18:43
за пенальти на ЧМ? которые даже не заработал
всем миром тянем карлика к величию, ведь все хотят быть причастными
Elliada
Elliada ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 18:39
Ну так реально, это факт. Месси с Кубком мира набрал больше 43 млн лайков. Побил балласта в его стихии. По твоему это мания величия, выкладывать фото после победы?
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 18:36
а как же новости про то, что пост Месси побил рекорд по лайкам пост Роналду и в таком духе?)
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров
вчера в 18:25
Эмильяно Мартинес должен быть на первом месте. Вот кто был реально лучшим в составе Аргентины, но как обычно восхваляют Месси. Очень обидно за этого вратаря
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 18:20
Кто бы сомневался))
Шуnя771
Шуnя771 ответ Qu Bert Nilingus (раскрыть)
вчера в 18:16
СУрьёзная заява на позолоченного...
А вот из предыдущих можно один отдать Буратинович, по совокупности!)
Elliada
Elliada ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 18:09
Мания величия волнует другого, сам знаешь кого. Никто не говорит, что Месси в одиночку выиграл ЧМ. Все были хороши.
Дедуктор
Дедуктор
вчера в 18:08
Да уж. Судьба как играть может с человеком. Мартинес взял убойный удар на последних минутах. И дело качнулос в сторону прославления и восхваления Месси. А не взял бы Мартинес и была бы совсем другая история. В стиле, эта старая "козлина", "пешеход е...чий" потерял мяч на ровном месте, после чего французские чуркобесы гол забили. И в том, и другом случае это был бы Месси.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Beka_byaka (раскрыть)
вчера в 17:59
гол в упор, который не был победным как и гол с левого пенальти. Месси провёл отлично ЧМ на пределе своих возможностей, но ЧМ выиграла Аргентина, тот же вратарь ноунэйм сделал больше для этого триумфа только в этом матче. можно и ему дать ЗМ
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 17:57
его волнует всё, что продвигает его в глазах неокрепших умов, мания величия.
а ЧМ выиграла Аргентина
blitz
blitz
вчера в 17:55
Финал и чемпионство показали что Месси нет равных.
зигзаг
зигзаг
вчера в 17:52
В 2014 Месси мог стать чемпионом, но тогда не хватило для связки Ди Марии.
DXTK
DXTK
вчера в 17:47, ред.
Я говорил Рано разыграли золотой мяч от дав его Бензема, которого тут даже нету в пятерке, и не играл на ЧМ, в конце года должна быть эта награда определена и Месси получил бы ее снова......но видима Перес выпросил золотой мяч у францфутбола для своего игрока, как он это делал для Роналду, предчувствуя победу Аргентины. и сейчас просто не нужен был бы новой рейтинг, так как год не закрыт еще, дают за год ЗМ, а не за полгода, ЧМ выигран в 22 году, как он может повлиять на ЗМ 23? предположем МС выиграет наконец ЛЧ тогда Холанд или де Брюйне будут претендовать на ЗМ 23 года.......

PS или уже все решено теперь ПСЖ будут тащить к титулу
kindpennywise
kindpennywise ответ allemz (раскрыть)
вчера в 17:42
Холланду нужно лишь выиграть АПЛ и ЛЧ, попутно став лучшим снайпером и там и там. Тогда не факт что Месси получит.
Beka_byaka
Beka_byaka ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 17:38
За третий гол в ворота Франции в финале ЧМ 2022. Думаю этого достаточно.
Elliada
Elliada ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 17:18
Думаешь его волнует ЗМ? Он выиграл ЧМ, осуществил мечту.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 17:16
Интересно, это за голы аячо, труа, маккаби или за левые пенальти на ЧМ?
Мessi 10
Мessi 10
вчера в 17:11
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