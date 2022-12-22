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Агент Николсона: «Шамар обещал выиграть Кубок и чемпионат со „Спартаком“»

сегодня, 12:56

Агент нападающего «Спартака» Шамара Николсона Ненад Потрега прокомментировал будущее игрока.

Его будущее — «Спартак». Он обещал выиграть Кубок и чемпионат, когда подписывал контракт. Кубок уже есть, сейчас идёт борьба за чемпионство.

Ранее появлялись слухи о том, что к 25-летнему ямайскому футболисту проявляет интерес «Галатасарай».

Николсон перешёл в «Спартак» в январе этого года. В нынешнем сезоне футболист провёл 17 матчей в РПЛ и Кубке России, в которых забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.

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Все комментарии
ABir
ABir
сегодня в 13:39
Обещания надо выполнять
ДСА
ДСА
сегодня в 13:12
Пока чемпионат выиграть нереально, ждем следующего сезона для этого.
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