Агент Николсона: «Шамар обещал выиграть Кубок и чемпионат со „Спартаком“»

Агент нападающего «Спартака» Шамара Николсона Ненад Потрега прокомментировал будущее игрока.
Его будущее — «Спартак». Он обещал выиграть Кубок и чемпионат, когда подписывал контракт. Кубок уже есть, сейчас идёт борьба за чемпионство.
Ранее появлялись слухи о том, что к 25-летнему ямайскому футболисту проявляет интерес «Галатасарай».
Николсон перешёл в «Спартак» в январе этого года. В нынешнем сезоне футболист провёл 17 матчей в РПЛ и Кубке России, в которых забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.