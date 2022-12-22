Агент Николсона: «Шамар обещал выиграть Кубок и чемпионат со „Спартаком“»

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сегодня, 12:56

Агент нападающего «Спартака» Ненад Потрега прокомментировал будущее игрока.

Его будущее — «Спартак». Он обещал выиграть Кубок и чемпионат, когда подписывал контракт. Кубок уже есть, сейчас идёт борьба за чемпионство.

Ранее появлялись слухи о том, что к 25-летнему ямайскому футболисту проявляет интерес «Галатасарай».