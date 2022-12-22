Агент Панченко рассказал о своём участии в трансфере Сычевого в «Крылья»

Спортивный агент Виктор Панченко высказался о своём участии в переходе нападающего «Оренбурга» в «Крылья Советов».

В своё время именно я нашёл Сычевого в Крыму и способствовал его адаптации в профессиональном футболе. Сейчас на добровольных началах помогаю игроку с переходом. Был против его трансфера в «Крылья Советов», хотелось, чтобы Сычевой перешёл в команду рангом выше, и это было возможно. Но сам футболист, насколько знаю, предпочёл самарский вариант, что для меня крайне странно.