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Агент Панченко рассказал о своём участии в трансфере Сычевого в «Крылья»

сегодня, 09:41

Спортивный агент Виктор Панченко высказался о своём участии в переходе нападающего «Оренбурга» Владимира Сычевого в «Крылья Советов».

В своё время именно я нашёл Сычевого в Крыму и способствовал его адаптации в профессиональном футболе. Сейчас на добровольных началах помогаю игроку с переходом. Был против его трансфера в «Крылья Советов», хотелось, чтобы Сычевой перешёл в команду рангом выше, и это было возможно. Но сам футболист, насколько знаю, предпочёл самарский вариант, что для меня крайне странно.

Ранее сообщалось о том, что Сычевой подписал контракт с самарским клубом. В «Оренбурге» подтвердили эту информацию.

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Все комментарии
Andrei Galash
Andrei Galash
сегодня в 10:23
Я думаю, что "добровольные начала" Панченко вполне неплохо кем-то "добровольно" оплачиваются.
HOROVEL7
HOROVEL7
сегодня в 10:06
Удачи в «Крылья Советов». Пусть забьет много мячей.
Гость
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