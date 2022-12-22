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Агент Селюк: «Предлагал нашим умникам Давида Фофана, сказали — молодой»

сегодня, 10:10

Футбольный агент Дмитрий Селюк заявил о том, что предлагал российским клубам ивуарийского нападающего «Мольде» Давида Фофана, но они отказались.

Я предлагал нашим умникам Давида Фофана — возьмите талантливого футболиста, в ответ — он молодой, ему всего 19 лет. В 19 на чемпионате мира играют и их продают по €30 млн! В итоге он годик адаптировался в «Мольде» и сейчас «Челси» покупает его за €10 млн.

Форвард провёл 34 матча в нынешнем сезоне в чемпионате Норвегии и Лиге конференций, в которых забил 19 голов и отдал 6 результативных передач.

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Все комментарии
memphis
memphis
сегодня в 11:12
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galem72
galem72
сегодня в 11:06
"...в итоге он годик адаптировался в Мольде..."

Ключевое в селюковской болтовне! После российской практики в унылой рпл, как правило, у игрока игровой спад и шансов заиграть в большом клубе в разы меньше.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 10:38
Фофан как фуфон, мог и не долететь до своего уровня!))
Andrei Galash
Andrei Galash
сегодня в 10:32
Лучше бы Селюк рассказал, сколько он за свою агентскую деятельность "повтюхивал" балласта командам, от которого потом не знали, как избавиться.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 10:17
Фофана мог тут и не заиграть!
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