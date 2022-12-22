Агент Селюк: «Предлагал нашим умникам Давида Фофана, сказали — молодой»

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сегодня, 10:10

Футбольный агент заявил о том, что предлагал российским клубам ивуарийского нападающего «Мольде» , но они отказались.

Я предлагал нашим умникам Давида Фофана — возьмите талантливого футболиста, в ответ — он молодой, ему всего 19 лет. В 19 на чемпионате мира играют и их продают по €30 млн! В итоге он годик адаптировался в «Мольде» и сейчас «Челси» покупает его за €10 млн.

Форвард провёл 34 матча в нынешнем сезоне в чемпионате Норвегии и Лиге конференций, в которых забил 19 голов и отдал 6 результативных передач.