Агент Селюк: «Предлагал нашим умникам Давида Фофана, сказали — молодой»

Футбольный агент Дмитрий Селюк заявил о том, что предлагал российским клубам ивуарийского нападающего «Мольде» Давида Фофана, но они отказались.
Я предлагал нашим умникам Давида Фофана — возьмите талантливого футболиста, в ответ — он молодой, ему всего 19 лет. В 19 на чемпионате мира играют и их продают по €30 млн! В итоге он годик адаптировался в «Мольде» и сейчас «Челси» покупает его за €10 млн.
Форвард провёл 34 матча в нынешнем сезоне в чемпионате Норвегии и Лиге конференций, в которых забил 19 голов и отдал 6 результативных передач.
Ключевое в селюковской болтовне! После российской практики в унылой рпл, как правило, у игрока игровой спад и шансов заиграть в большом клубе в разы меньше.
Ключевое в селюковской болтовне! После российской практики в унылой рпл, как правило, у игрока игровой спад и шансов заиграть в большом клубе в разы меньше.