«Интер» летом может расстаться с чемпионом мира

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сегодня, 14:19

«Интер» летом может расстаться с нападающим .

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, «чёрно-синие» готовы продать футболиста в предстоящее летнее трансферное окно, если поступит предложение в размере около 100 миллионов евро.

Миланцам нужно будет совершить крупную продажу, чтобы решить финансовые проблемы.

В нынешнем сезоне Мартинес провёл 21 матч за «Интер» во всех турнирах, в которых забил 8 голов и отдал 6 результативных передач. Он стал чемпионом мира 2022 года в составе сборной Аргентины.