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«Интер» летом может расстаться с чемпионом мира

сегодня, 14:19

«Интер» летом может расстаться с нападающим Лаутаро Мартинесом.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, «чёрно-синие» готовы продать футболиста в предстоящее летнее трансферное окно, если поступит предложение в размере около 100 миллионов евро.

Миланцам нужно будет совершить крупную продажу, чтобы решить финансовые проблемы.

В нынешнем сезоне Мартинес провёл 21 матч за «Интер» во всех турнирах, в которых забил 8 голов и отдал 6 результативных передач. Он стал чемпионом мира 2022 года в составе сборной Аргентины.

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Все комментарии
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс
сегодня в 17:17
Как же надоел этот китаец во главе Интера, лучше бы продал клуб, тем более были заинтересованные лица.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 15:36
Да как же так???
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 14:22
Думаю что желащие на покупку найдутся!
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