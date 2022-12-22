Роналду не станет послом заявки Саудовской Аравии на проведение ЧМ-2030

Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» не станет послом заявки Саудовской Аравии, Египта и Греции на проведение чемпионата мира 2030. Так считает бывший вице-президент Португальской футбольной федерации Антонио Боронья.

Полагаю, что крайне спекулятивно связывать Роналду с конкурентами Португалии. Это абсурд, не хочу в это верить.

По сути, из-за этого у Роналду могут появиться проблемы с репутацией в Португалии, мнения в обществе и без того разделились. В Португалии число его поклонников бы стало меньше, а их немало.

Я не верю, что он станет послом чьей-либо заявки.