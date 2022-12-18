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В центре родного города Месси повесили копию его футболки длиной 18 метров

сегодня, 08:36
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина-:-Логотип футбольный клуб ФранцияФранция18:00 Не начался

Гигантскую копию футболки капитана сборной Аргентины Лионеля Месси вывесили в центре его родного города Росарио. В субботу рядом с ней прошла акция в поддержку национальной команды перед финалом чемпионата мира.

Футболку, достигающую 18 метров в длину и 12 метров в ширину, повесили на пожарной автолестнице рядом с памятником аргентинскому флагу — главной достопримечательности города. Собравшиеся вокруг нее люди распевали песни, танцевали и дудели в дудки.

Уникальная футболка, считающаяся самой большой в мире, была изготовлена ​​в текстильных мастерских коммуны Серодино, в 52 километрах от Росарио.

Похожие акции прошли в столице Аргентины. Власти Буэнос-Айреса заранее распорядились перекрыть 15 перекрестков города, чтобы люди могли выйти с флагами на улицу и выразить свою поддержку сборной. Правительство столицы также объявило об организации дополнительной фан-зоны для того, чтобы большее количество людей смогло посмотреть воскресный матч на большом экране. Всего в городе будет четыре таких площадки.

В центре родного города Месси повесили копию его футболки длиной 18 метров

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Перевод с telam.com.ar Фото: твиттер beINSPORTSUSA
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Все комментарии
Andrei Galash
Andrei Galash
сегодня в 12:33
Боюсь представить, что будет с футболкой после матча. Вряд-ли хоть что-то от нее останется, причем не зависимо от исхода финала.
cska1948
cska1948
сегодня в 09:12
"Гигантскую копию футболки капитана сборной Аргентины Лионеля Месси вывесили в центре его родного города Росарио..."
----------------
После финального матча будет что сжечь...
cbrfvvcytz6h
cbrfvvcytz6h
сегодня в 08:46
Сегодня вечером в Аргентине спокойно не будет.
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