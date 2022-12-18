В центре родного города Месси повесили копию его футболки длиной 18 метров

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сегодня, 08:36

Гигантскую копию футболки капитана сборной Аргентины вывесили в центре его родного города Росарио. В субботу рядом с ней прошла акция в поддержку национальной команды перед финалом чемпионата мира.

Футболку, достигающую 18 метров в длину и 12 метров в ширину, повесили на пожарной автолестнице рядом с памятником аргентинскому флагу — главной достопримечательности города. Собравшиеся вокруг нее люди распевали песни, танцевали и дудели в дудки.

Уникальная футболка, считающаяся самой большой в мире, была изготовлена ​​в текстильных мастерских коммуны Серодино, в 52 километрах от Росарио.

Похожие акции прошли в столице Аргентины. Власти Буэнос-Айреса заранее распорядились перекрыть 15 перекрестков города, чтобы люди могли выйти с флагами на улицу и выразить свою поддержку сборной. Правительство столицы также объявило об организации дополнительной фан-зоны для того, чтобы большее количество людей смогло посмотреть воскресный матч на большом экране. Всего в городе будет четыре таких площадки.