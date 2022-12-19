Танцы Месси на столе и чемпионский парад по улицам Дохи. Как сборная Аргентины провела ночь после победы на ЧМ-22

Сборная Аргентины в сумасшедшем финале обыграла команду Франции, после чего отправилась праздновать. Мы собрали всё самое лучшее из этой ночи.
Разумеется, всем интересно, что делал Лионель Месси.
Сначала сфотографировался с женой и детьми.
А затем залез на стол и начал танцевать. Лучшая ночь в карьере Лео.
Папу Гомес вспомнил свое знакомство с женой, когда они были в самом начале пути.
Лаутаро Мартинес попал в объятия своей спутницы.
Вот так смотрел финал Карлес Пуйоль.
На трибунах было много знаменитостей. Среди них Ибрагимович, Погба, Кафу, Тюрам, Бекхэм и Фигу.
Одним из лучших на поле был Анхель Ди Мария, после игры он сфотографировался со своей семьей.
Не обошла стороной финал и хорватка Иванна Кнолль.
Утром в Неаполе к фреске Марадоны прибыли поклонники аргентинской сборной. Праздник дошел и туда.
Пауло Дибала тоже отметил победу со своей второй половинкой.
Аргентинцы не забывали про стиль.
Папу Гомес нашел классическую маску Человека-Паука, Альварес — в цветах флага Аргентины.
Сразу после победы игроки отправились подкрепиться. В тарелках, как видим, была картошка-фри и кусок мяса.
В компании футболистов Аргентины оказался Серхио Агуэро, он был одним из заводил.
После этого команда отправилась на чемпионский парад по улицам Дохи.
Эмилиано Мартинес в 6 утра играл в приставку. Железный человек.
На этом праздник, конечно, не завершился. Он просто улетел в Буэнос-Айрес. А если ваша команда не порадовала вас на минувшем мундиале, то берите пример с Джейми Каррагера, немного навыков в фотошопе и вуаля!