Танцы Месси на столе и чемпионский парад по улицам Дохи. Как сборная Аргентины провела ночь после победы на ЧМ-22

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вчера, 08:15

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Сборная Аргентины в сумасшедшем финале обыграла команду Франции, после чего отправилась праздновать. Мы собрали всё самое лучшее из этой ночи.

Разумеется, всем интересно, что делал Лионель Месси.

Сначала сфотографировался с женой и детьми.

А затем залез на стол и начал танцевать. Лучшая ночь в карьере Лео.

Папу Гомес вспомнил свое знакомство с женой, когда они были в самом начале пути.

Лаутаро Мартинес попал в объятия своей спутницы.

Вот так смотрел финал Карлес Пуйоль.

На трибунах было много знаменитостей. Среди них Ибрагимович, Погба, Кафу, Тюрам, Бекхэм и Фигу.

Одним из лучших на поле был Анхель Ди Мария, после игры он сфотографировался со своей семьей.

Не обошла стороной финал и хорватка Иванна Кнолль.

Утром в Неаполе к фреске Марадоны прибыли поклонники аргентинской сборной. Праздник дошел и туда.

Пауло Дибала тоже отметил победу со своей второй половинкой.

Аргентинцы не забывали про стиль.

Папу Гомес нашел классическую маску Человека-Паука, Альварес — в цветах флага Аргентины.

Сразу после победы игроки отправились подкрепиться. В тарелках, как видим, была картошка-фри и кусок мяса.

В компании футболистов Аргентины оказался Серхио Агуэро, он был одним из заводил.

После этого команда отправилась на чемпионский парад по улицам Дохи.

Эмилиано Мартинес в 6 утра играл в приставку. Железный человек.

На этом праздник, конечно, не завершился. Он просто улетел в Буэнос-Айрес. А если ваша команда не порадовала вас на минувшем мундиале, то берите пример с Джейми Каррагера, немного навыков в фотошопе и вуаля!