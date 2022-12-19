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Танцы Месси на столе и чемпионский парад по улицам Дохи. Как сборная Аргентины провела ночь после победы на ЧМ-22

вчера, 08:15
Победа Аргентины
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Месси Лионель
Месси Лионель
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Агуэро Серхио
Агуэро Серхио
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Ди Мария Анхель
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Сборная Аргентины в сумасшедшем финале обыграла команду Франции, после чего отправилась праздновать. Мы собрали всё самое лучшее из этой ночи.

Разумеется, всем интересно, что делал Лионель Месси.

Сначала сфотографировался с женой и детьми.

Танцы Месси на столе и чемпионский парад по улицам Дохи. Как сборная Аргентины провела ночь после победы на ЧМ-22

Танцы Месси на столе и чемпионский парад по улицам Дохи. Как сборная Аргентины провела ночь после победы на ЧМ-22 Танцы Месси на столе и чемпионский парад по улицам Дохи. Как сборная Аргентины провела ночь после победы на ЧМ-22

Танцы Месси на столе и чемпионский парад по улицам Дохи. Как сборная Аргентины провела ночь после победы на ЧМ-22 Танцы Месси на столе и чемпионский парад по улицам Дохи. Как сборная Аргентины провела ночь после победы на ЧМ-22

Танцы Месси на столе и чемпионский парад по улицам Дохи. Как сборная Аргентины провела ночь после победы на ЧМ-22 Танцы Месси на столе и чемпионский парад по улицам Дохи. Как сборная Аргентины провела ночь после победы на ЧМ-22

А затем залез на стол и начал танцевать. Лучшая ночь в карьере Лео.

Папу Гомес вспомнил свое знакомство с женой, когда они были в самом начале пути.

Танцы Месси на столе и чемпионский парад по улицам Дохи. Как сборная Аргентины провела ночь после победы на ЧМ-22

Лаутаро Мартинес попал в объятия своей спутницы.

Танцы Месси на столе и чемпионский парад по улицам Дохи. Как сборная Аргентины провела ночь после победы на ЧМ-22

Вот так смотрел финал Карлес Пуйоль. Танцы Месси на столе и чемпионский парад по улицам Дохи. Как сборная Аргентины провела ночь после победы на ЧМ-22

На трибунах было много знаменитостей. Среди них Ибрагимович, Погба, Кафу, Тюрам, Бекхэм и Фигу.Танцы Месси на столе и чемпионский парад по улицам Дохи. Как сборная Аргентины провела ночь после победы на ЧМ-22 Танцы Месси на столе и чемпионский парад по улицам Дохи. Как сборная Аргентины провела ночь после победы на ЧМ-22 Танцы Месси на столе и чемпионский парад по улицам Дохи. Как сборная Аргентины провела ночь после победы на ЧМ-22

Одним из лучших на поле был Анхель Ди Мария, после игры он сфотографировался со своей семьей. Танцы Месси на столе и чемпионский парад по улицам Дохи. Как сборная Аргентины провела ночь после победы на ЧМ-22

Не обошла стороной финал и хорватка Иванна Кнолль. Танцы Месси на столе и чемпионский парад по улицам Дохи. Как сборная Аргентины провела ночь после победы на ЧМ-22

Утром в Неаполе к фреске Марадоны прибыли поклонники аргентинской сборной. Праздник дошел и туда. Танцы Месси на столе и чемпионский парад по улицам Дохи. Как сборная Аргентины провела ночь после победы на ЧМ-22

Пауло Дибала тоже отметил победу со своей второй половинкой.

Танцы Месси на столе и чемпионский парад по улицам Дохи. Как сборная Аргентины провела ночь после победы на ЧМ-22

Аргентинцы не забывали про стиль. Танцы Месси на столе и чемпионский парад по улицам Дохи. Как сборная Аргентины провела ночь после победы на ЧМ-22

Танцы Месси на столе и чемпионский парад по улицам Дохи. Как сборная Аргентины провела ночь после победы на ЧМ-22

Папу Гомес нашел классическую маску Человека-Паука, Альварес — в цветах флага Аргентины.

Танцы Месси на столе и чемпионский парад по улицам Дохи. Как сборная Аргентины провела ночь после победы на ЧМ-22 Танцы Месси на столе и чемпионский парад по улицам Дохи. Как сборная Аргентины провела ночь после победы на ЧМ-22

Сразу после победы игроки отправились подкрепиться. В тарелках, как видим, была картошка-фри и кусок мяса.

В компании футболистов Аргентины оказался Серхио Агуэро, он был одним из заводил.

Танцы Месси на столе и чемпионский парад по улицам Дохи. Как сборная Аргентины провела ночь после победы на ЧМ-22

После этого команда отправилась на чемпионский парад по улицам Дохи.

Эмилиано Мартинес в 6 утра играл в приставку. Железный человек.

На этом праздник, конечно, не завершился. Он просто улетел в Буэнос-Айрес. А если ваша команда не порадовала вас на минувшем мундиале, то берите пример с Джейми Каррагера, немного навыков в фотошопе и вуаля!

Танцы Месси на столе и чемпионский парад по улицам Дохи. Как сборная Аргентины провела ночь после победы на ЧМ-22

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Все комментарии
volga.kot
volga.kot
вчера в 12:39
Красочное шоу представление на арене цирка в Катаре!!!! Очень большое спасибо всем авторам, написавшим такой закрученный и остросюжетный сценарий матча!!! Ну и артистам отдельное спасибо за прекрасное исполнение своих ролей!!!!!!!!!!!!!
Футбольный Гуру
Футбольный Гуру
вчера в 09:25
Вот повесились, настоящий футбол жив!!! С победой Аргентина!!! Франция это бомба, отыграться за несколько минут!!! Мбапе новый феномен!!!
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 09:07
Ни одной фотографии тренера...
ATG
ATG
вчера в 09:07
Класссссс
Гость
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