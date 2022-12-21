В Аргентине могут выпустить банкноты с изображением Месси

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вчера, 19:20

Изображение нападающего сборной Аргентины и ПСЖ может появиться на аргентинской банкноте номиналом в 1000 песо (409 рублей).

Данная инициатива связана с победой аргентинцев на чемпионате мира 2022. Таким образом местный Национальный банк хочет увековечить данное событие. Номинал в 1000 песо выбран из-за того, что это число начинается с «10», что соответствует игровому номеру Месси. На обратной стороне может оказаться надпись «La Scaloneta» — главным тренером команды на победном мундиале был Лионель Скалони.

Аргентина смогла завоевать этот титул в третий раз в своей истории.