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В Аргентине могут выпустить банкноты с изображением Месси

вчера, 19:20

Изображение нападающего сборной Аргентины и ПСЖ Лионеля Месси может появиться на аргентинской банкноте номиналом в 1000 песо (409 рублей).

Данная инициатива связана с победой аргентинцев на чемпионате мира 2022. Таким образом местный Национальный банк хочет увековечить данное событие. Номинал в 1000 песо выбран из-за того, что это число начинается с «10», что соответствует игровому номеру Месси. На обратной стороне может оказаться надпись «La Scaloneta» — главным тренером команды на победном мундиале был Лионель Скалони.

Аргентина смогла завоевать этот титул в третий раз в своей истории.

В Аргентине могут выпустить банкноты с изображением Месси

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Все комментарии
mphuZ
mphuZ
вчера в 23:01
"Номинал в 1000 песо выбран из-за того, что это число начинается с «10», что соответствует игровому номеру Месси."

Очень интересно))

Глянул в интернете, так аргентинское песо существует в номинале 10, 10, 1000 песо (в банкнотах) и 10 песо (в монетах).

Но выбрали именно 1000 с какой-то нелепой отмазкой.
Capral
Capral ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 23:00
Может быть. Но думаю, и без памятника, Мостовой- незаурядный в прошлом футболист!
Ironigor
Ironigor ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 22:50
Кто такие эти Они и какая тут философия. Скорее чьи-то больные фантазии.
barcamilan
barcamilan
вчера в 22:44
щас у пирса моргана инфаркт будет
Миша Волк
Миша Волк
вчера в 22:32
Одолжите месси до зарплаты...
Союзник противников
Союзник противников ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 22:27
ОНи не хотят дак долго ждать.Всё это к вопросу о ощущении времени,как философской категории.
Ironigor
Ironigor ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:26
За столько лет если ещё не поставили, то наврядли поставят вообще когда нибудь. Исходя из нынешней международной ситуации тем более.
Capral
Capral ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 22:14
Кто знает, дорогой Ватсон, кто знает...
Ironigor
Ironigor ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 22:04
Придётся лет 500 подождать !))
Ironigor
Ironigor ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:03
Этот памятник вряд ли появится в Виго. Сейчас он находится у скульптора.
shur
shur
вчера в 22:02
...ну если ЛЧ возьмёт , даешь банкноту в 1 000 000 аргентинских
песомесси...!
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 21:58
Люди, которые осуждают возможное появление Месси на купюрах с удовольствием держат в руках купюру с изображением американских деятелей разных мастей 😀
Как дань уважения великому гению могут выпустить.
Аргентина умеет ценить своих героев!
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 21:52
Пусть судейский корпус ФИФА тоже туда добавляют! Вот это будет очень подходящий вариант.
Тажутин Артур
Тажутин Артур
вчера в 21:04
Более привязанной к 10 была бы банкнота 1010 песо.
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
вчера в 21:01, ред.
Не плохая идея, если англичане старуху печатают которая только махала рукой с лимузина, то почему нельзя выдающегося спортсмена напечатать?
Capral
Capral ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 20:56
Мостовому памятник при жизни поставили.
myst5
myst5
вчера в 20:55
Всегда знал что люди чокнутые на Месси .
Союзник противников
Союзник противников ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 20:41
ПОчему нет? Папа-соотечественник.Жанну д"Арк,казнённую как ведьму,канонизировали аж через 500 лет!
Союзник противников
Союзник противников ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 20:39
МИр не перевернётся.Мир же не исчез от хохота,когда Роналду при жизни безобразные памятники стали ставить?!! РАньше их ставили усопшим.
Baggio R.
Baggio R. ответ FenixSL (раскрыть)
вчера в 20:37
    Wizard 10
    Wizard 10
    вчера в 20:33
    Утка. Гелевые повелись
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 20:31
    Ну теперь осталось его ещё канонизировать , причислить к лику святых !)
    Capral
    Capral ответ Garchi (комментарий удален) (раскрыть)
    вчера в 20:26
    Увековечить на денежных купюрах можно знаменитого государственного деятеля. А именем знаменитого спортсмена можно назвать стадион или спортивное соревнование. Именем Л.И.Яшина назвали стадион ДИНАМО, на банкнотах его изображения нет и это правильно. Каждому национальному герою- своё место, как в истории, так и на денежных знаках. А вот лепить на бабках- ученых, футболистов или проктологов- неправильно...
    dok66
    dok66
    вчера в 20:24
    И зачем ? Месси уходят , и приходят , а стране нужно жить . Думаю через неделю все успокоится .
    Варвар7
    Варвар7
    вчера в 20:14
    Когда то были "керенки", а могут появится "мессинки"....
    pomor45
    pomor45
    вчера в 20:13
    Уберите Месси с денег, не надо мусолить его сальными руками в гастрономах, казино, борделях и прочих злачных местах - он для сердца и для фанатов.
    vvmh5pg4w2y6
    vvmh5pg4w2y6
    вчера в 20:08
    Может всей сборной?
    Разве один Месси играл?
    FenixSL
    FenixSL
    вчера в 20:00
    клоунам не понятно что всему миру выгодно чемпионство карлика
    здесь нет его заслуги
    катар и так погряз в коррупционных скандалах еще до начала ЧМ
    ничего не удивляет
    это уже давно не спорт, а просто медийка со спортивным привкусом
    Elliada
    Elliada
    вчера в 19:42
    Неожиданно, конечно. Пока не знаю, как реагировать. Одно дело выпустить ограниченным тиражом, а другое дело пустить в обиход. Во всяком случае, это проявление уважения и благодарность.
    Nazi
    Nazi
    вчера в 19:42
    Какая же нищебродская страна, если у них кроме футболиста некого на купюру помещать :) Быдлостан..
    Гость
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