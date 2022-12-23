Кавазашвили: «Какая разница, где играть? Давайте перейдём в Азию»

Бывший вратарь «Спартака» поделился мнением о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

Если бы вас били по заднице каждый день с утра до вечера, что бы вы делали? Правильное решение — не приходить в это место на следующий день. Это корректное действие, не надо больше ходить к ним. Я вот не пойму, когда такое было, что бы русских считали галимой нацией? Европейцы пугают своих детей, говоря про наш народ. Это полное безобразие! Это всё последствие ненормальной европейской политики. Мы разве должны к ним лезть, стоять на коленях и креститься перед ними? Мы никогда не будем молиться перед этими людьми.

Россия — гордая страна, мы — страна возможностей! Европа — дикие неуправляемые гномы, проститутки, звери! Об этом говорят их законы, которые они принимают у себя дома. Бог создал Адама и Еву, а европейцы пытаются переродиться. Они хотят нас уничтожить, лишить права торговли и общения, но мы этого не позволяем, доказывая, какой мы сильнейший народ с богатой землёй. У нас есть таблица Менделеева, есть всё! Они это никак не переживут, а мы будем жить и трудиться! РФС можно спокойно уходить в азиатский футбол.

Мы найдём свое место в мировом футболе — какая разница, где играть? Давайте перейдём в Азию. Мы будем показывать хорошие результаты и в других конфедерациях. Хоть в Европе и более сильные команды, но мы не пропадём!