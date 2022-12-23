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Кавазашвили: «Какая разница, где играть? Давайте перейдём в Азию»

сегодня, 08:11

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

Если бы вас били по заднице каждый день с утра до вечера, что бы вы делали? Правильное решение — не приходить в это место на следующий день. Это корректное действие, не надо больше ходить к ним. Я вот не пойму, когда такое было, что бы русских считали галимой нацией? Европейцы пугают своих детей, говоря про наш народ. Это полное безобразие! Это всё последствие ненормальной европейской политики. Мы разве должны к ним лезть, стоять на коленях и креститься перед ними? Мы никогда не будем молиться перед этими людьми.

Россия — гордая страна, мы — страна возможностей! Европа — дикие неуправляемые гномы, проститутки, звери! Об этом говорят их законы, которые они принимают у себя дома. Бог создал Адама и Еву, а европейцы пытаются переродиться. Они хотят нас уничтожить, лишить права торговли и общения, но мы этого не позволяем, доказывая, какой мы сильнейший народ с богатой землёй. У нас есть таблица Менделеева, есть всё! Они это никак не переживут, а мы будем жить и трудиться! РФС можно спокойно уходить в азиатский футбол.

Мы найдём свое место в мировом футболе — какая разница, где играть? Давайте перейдём в Азию. Мы будем показывать хорошие результаты и в других конфедерациях. Хоть в Европе и более сильные команды, но мы не пропадём!

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 09:10
Как будто нас там ждут
Andrei Galash
Andrei Galash
сегодня в 08:39
Если бы вас били по заднице каждый день с утра до вечера, что бы вы делали? Правильное решение — не приходить в это место на следующий день.
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Уважаемый Анзор! Может в Грузии или Аджарии, от куда вы родом, и принято убегать от туда где вас бьют. Но в России несколько другой подход. Мы не убегаем, а собираемся с силами, возвращаемся и раздаем всем по заслугам, и не только по заднице.
Любoмир
Любoмир
сегодня в 08:25
Азия расступись - Россия идет...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 08:22
Надо придумать чтото своё!
shlomo
shlomo
сегодня в 08:16
Анзор, а кто нас там ждет????
b96gewpf5wsu
b96gewpf5wsu
сегодня в 08:15
А если из Азии выгонят, куда пойдём?
Гость
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