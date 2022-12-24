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Карасёв рассказал, влияет ли отсутствие международных игр на мотивацию

сегодня, 08:10

Арбитр Сергей Карасёв рассказал, что у него не пропала мотивация к своей работе.

Я не слышал таких слов. Может, я как-то в интервью сказал, что на первый план теперь выходит судейство в России. Возник ещё материальный вопрос. Помимо того, что мы судили в Европе, так ещё и получали хорошие деньги, обслуживая Лигу чемпионов. Вероятно, люди подумали, что теперь мотивации нет и так далее. Однако надо смотреть по моим играм. Если нет мотивации, то человек будет где-то недобегать, постоянно принимать неверные решения.

Первая половина показала, что были какие-то недочёты, но всё в рабочем режиме. Мотивация есть судить больше в России, потому что это моё любимое дело. Как я могу взять и уйти, раз Европа закрылась? Хочется судить как можно дольше в России. Мотивацию можно найти. Нужно обеспечивать свою семью и я люблю это дело.

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Все комментарии
cska1948
cska1948 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 10:53
Скорее не УДАЛИТЬ, а УДОВЛЕТВОРИТЬ материальный вопрос.
drug01
drug01 ответ ДСА (раскрыть)
сегодня в 09:22
Конечно выбора больше нет
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 09:15
Ему, то чё переживать? Карьеру сделал. Работу его помнят, ценят, не предавал. Что ещё надо, чтобы безбедно встретить старость?).
Gahi
Gahi
сегодня в 08:52
Теперь нужно отрабатывать и зарабатывать, авторитета порядочного арбитра. Одна большая ошибка будет стоить отстранение, а так как в еврокубки дорога закрыта, что это отразиться на семейном бюджете. Соответственно и конкуренция среди арбитров на матчи Премьер-Лиги будет нешуточная.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 08:45
Если судья в открытую говорит "Возник ещё материальный вопрос" - неизбежно ждём странно отсуженные матчи......
Все же знают что существуют 400 относительно честных способа удалить материальный вопрос у футбольных арбитров...))
ОПС
ОПС
сегодня в 08:43
Любит он, однако, деньги. И много. Пусть зарабатывает честным судейством.
j6brna6svqw8
j6brna6svqw8
сегодня в 08:26
Заднюю включил карасюга, чтобы по шапке не выхватить
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 08:18
Карась правильно рассуждает как нормальный человек а кто то из журналюг приписал про мотивацию.
ДСА
ДСА
сегодня в 08:16
А больше зарплату негде брать, только теперь в России.
Гость
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