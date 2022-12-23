Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Юран: «Если нас не хотят видеть в Европе, то пошли они подальше»

сегодня, 22:13

Бывший тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал идею перехода РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.

Если посмотреть на вещи по спортивной составляющей, то любой спортсмен любого вида спорта стремится посоревноваться на международной арене. Да, есть внутренние чемпионаты, но конечный этап — это поехать на международные соревнования.

Если нас не хотят видеть в Европе, то пошли они подальше. Мы разве должны проситься и умолять их? Да никогда — у нас есть свои достоинства. Если есть возможность в Азию, то почему бы и нет? Да, в Европе уровень повыше, но так или иначе это международный уровень. Не нужно сидеть и умолять кого-то. В Азии большинство нормально относится к нашей стране.

Нужно идти в Азию и не нужно сидеть ждать неопределённое время. Не хотят видеть — ради бога. Есть вариант — его надо использовать. Надо философски подходить к этому. Если есть возможность, то надо пользоваться.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Мостовой: «Переход РФС в Азию – это несколько шагов назад»
Сегодня, 19:21
Дюков: «Некоторых российских игроков уговаривают поменять гражданство»
Сегодня, 18:39
Юран: «Уверен в том, что „Химки“ напрямую вылетят в Первую лигу»
Сегодня, 15:50
Федун прокомментировал возможный переход РФС в Азию
Сегодня, 15:21
Полузащитник «Урала» назвал Промеса живой легендой «Спартака»
Сегодня, 15:09
В Госдуме скептически относятся к переходу РФС в Азиатскую конфедерацию
Сегодня, 14:33
Сортировать
Все комментарии
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 23:15
На юг, в Африку?
Futurista
Futurista
сегодня в 23:14
Правильно сказал...

Capral
Capral ответ minai (раскрыть)
сегодня в 23:09
А еще лучше на ЙУХ, туда дорога короче!!!
minai
minai
сегодня в 22:59
Абсолютно взвешенная и трезвая точка зрения.
Только пусть идут они не "подальше" а прямо в *опу.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 22:26, ред.
Ну наконец-то хоть кто-то правду сказал . Не то что Колосков и К° !((
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 