Юран: «Если нас не хотят видеть в Европе, то пошли они подальше»

Бывший тренер «Химок» прокомментировал идею перехода РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.

Если посмотреть на вещи по спортивной составляющей, то любой спортсмен любого вида спорта стремится посоревноваться на международной арене. Да, есть внутренние чемпионаты, но конечный этап — это поехать на международные соревнования.

Если нас не хотят видеть в Европе, то пошли они подальше. Мы разве должны проситься и умолять их? Да никогда — у нас есть свои достоинства. Если есть возможность в Азию, то почему бы и нет? Да, в Европе уровень повыше, но так или иначе это международный уровень. Не нужно сидеть и умолять кого-то. В Азии большинство нормально относится к нашей стране.

Нужно идти в Азию и не нужно сидеть ждать неопределённое время. Не хотят видеть — ради бога. Есть вариант — его надо использовать. Надо философски подходить к этому. Если есть возможность, то надо пользоваться.