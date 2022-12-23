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Полузащитник «Урала» назвал Промеса живой легендой «Спартака»

сегодня, 15:09

Полузащитник «Урала» Рай Влут высказал мнение о значении хавбека «Спартака» Квинси Промеса для российского футбола:

Промес — легенда «Спартака» и всего российского футбола. По-моему, он лучший. Посмотрите на его статистику! Сколько он забил голов и отдал голевых передач. Вот и в этом сезоне Квинси топовый.

В текущем сезоне 30-летний нидерландский футболист провел 23 матча, забил 17 мячей и отдал семь результативных передач.

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Все комментарии
makkie
makkie
сегодня в 16:28
Играющая легенда!
Лишь бы вся эта история с судами и уголовными делами не выбила почву из-под ног Квинси. Он любит футбол, Спартак и Россию в целом!
Варвар7
Варвар7
сегодня в 15:22
Квинси великолепный футболист, но не надо делать из него "икону". Последнее время вообще пошла такая тенденция, чуть ли не "канонизируют" при жизни игроков, особенно после прошедшего ЧМ. Везде хорошо знать меру - ведь футболисты - это живые люди со свойственными им достоинствами и недостатками.
ДСА
ДСА
сегодня в 15:19
Игрок хороший, но до уровня легендарных Черенкова, Родионова... очень далеко.
matrix333
matrix333
сегодня в 15:11
В РПЛ нет легенд.
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