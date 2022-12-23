Полузащитник «Урала» назвал Промеса живой легендой «Спартака»

Полузащитник «Урала» высказал мнение о значении хавбека «Спартака» для российского футбола:

Промес — легенда «Спартака» и всего российского футбола. По-моему, он лучший. Посмотрите на его статистику! Сколько он забил голов и отдал голевых передач. Вот и в этом сезоне Квинси топовый.