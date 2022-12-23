Полузащитник «Урала» назвал Промеса живой легендой «Спартака»

Полузащитник «Урала» Рай Влут высказал мнение о значении хавбека «Спартака» Квинси Промеса для российского футбола:
Промес — легенда «Спартака» и всего российского футбола. По-моему, он лучший. Посмотрите на его статистику! Сколько он забил голов и отдал голевых передач. Вот и в этом сезоне Квинси топовый.
В текущем сезоне 30-летний нидерландский футболист провел 23 матча, забил 17 мячей и отдал семь результативных передач.
Лишь бы вся эта история с судами и уголовными делами не выбила почву из-под ног Квинси. Он любит футбол, Спартак и Россию в целом!
Лишь бы вся эта история с судами и уголовными делами не выбила почву из-под ног Квинси. Он любит футбол, Спартак и Россию в целом!