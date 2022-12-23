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Мостовой: «Переход РФС в Азию – это несколько шагов назад»

сегодня, 19:21

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал идею перехода РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.

Переход РФС в Азию – это несколько шагов назад, я изначально это говорил. Но сейчас мы понимаем, что возвращать в УЕФА нас никто не собирается. Играть международные матчи точно нужно играть. РФС ищет варианты. Если примут нас, то хорошо, будем играть против Саудовской Аравии, Катара и кто там еще? В футбольном плане мы плюсов явно не заработаем. Посмотрим, что будет дальше и как.

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Все комментарии
shur
shur
сегодня в 21:09, ред.
...любое мнение , даже самого известного футболиста не изменит нынешную ситуацую и что самое главное, чем дальше тем хуже и так толком не играли, а теперь и ещё играть то не с кем! Раньше как то пытались наших игроков сравнивать с зарубежными, теперь только западниками и
восхищаемя ...!!!
pomor45
pomor45
сегодня в 20:51
Несколько шагов назад - это как раз там, где наш футбол и находится, т.е. в самую пору будет.
wn33pvg8ht6a
wn33pvg8ht6a
сегодня в 20:34
Всем спортом рулят пиндосы
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 20:26
В нынешней ситуации вообще без разницы. ФИФА не даст играть.
Tostao
Tostao
сегодня в 20:10
Судя по последним итогам матчей нашей сборной, там как раз наше место.
Futurista
Futurista
сегодня в 19:41, ред.
Мостовой слышал песню "Сто_Ша_Говна_зад)...
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 19:26
Да хоть в Африку, лишь бы играть.
Гость
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