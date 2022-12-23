Мостовой: «Переход РФС в Азию – это несколько шагов назад»

Бывший футболист «Спартака» прокомментировал идею перехода РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.

Переход РФС в Азию – это несколько шагов назад, я изначально это говорил. Но сейчас мы понимаем, что возвращать в УЕФА нас никто не собирается. Играть международные матчи точно нужно играть. РФС ищет варианты. Если примут нас, то хорошо, будем играть против Саудовской Аравии, Катара и кто там еще? В футбольном плане мы плюсов явно не заработаем. Посмотрим, что будет дальше и как.