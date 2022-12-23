Юран: «Уверен в том, что „Химки“ напрямую вылетят в Первую лигу»

Бывший наставник «Химок» Сергей Юран оценил перспективы своего бывшего клуба во второй части сезона РПЛ.
У меня со всеми игроками, с которыми я работал, остаются хорошие отношения. Печально, что «Химки» планируют расставаться со своими лидерами. Команду ждёт прямой вылет в Первую лигу. Я в этом уверен.
Те футболисты, от которых отказываются, могли бы помочь решить задачу сохранения места в РПЛ. Сейчас выбран путь в никуда. А парни будут востребованы и в других клубах РПЛ.
«Химки» после 17 матчей занимают 15-е место в турнирной таблице чемпионата России с 12 очками.
?5371feabb13ef27c275077da81b04ee6
?5371feabb13ef27c275077da81b04ee6