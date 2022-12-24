«Челси» ведёт переговоры по трансферу нападающего ПСЖ

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сегодня, 10:16

«Челси» ведет переговоры по приобретению прав на нападающего ПСЖ .

«Синие» общаются с окружением игрока на тему трансфера, лондонцы вели работу в этом направлении еще во время чемпионата мира. Стоит отметить, что в данный период времени лондонцы интересовались сразу несколькими игроками. На данный момент нельзя сказать, свяжет ли бразилец свое будущее с «Челси», но если футболист захочет уйти из ПСЖ , «синие» будут намерены воспользоваться ситуацией.

Ранее стало известно, что «Челси» заплатит 20 млн евро за 18-летнего полузащитника «Васку да Гама».