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«Челси» ведёт переговоры по трансферу нападающего ПСЖ

сегодня, 10:16

«Челси» ведет переговоры по приобретению прав на нападающего ПСЖ Неймара.

«Синие» общаются с окружением игрока на тему трансфера, лондонцы вели работу в этом направлении еще во время чемпионата мира. Стоит отметить, что в данный период времени лондонцы интересовались сразу несколькими игроками. На данный момент нельзя сказать, свяжет ли бразилец свое будущее с «Челси», но если футболист захочет уйти из ПСЖ, «синие» будут намерены воспользоваться ситуацией.

Ранее стало известно, что «Челси» заплатит 20 млн евро за 18-летнего полузащитника «Васку да Гама».

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Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 12:45
Дёшево его купить не удастся.
Djebrael
Djebrael
сегодня в 11:11
Не думаю, что Неймар бросит тепличные условия и пойдет рубиться в АПЛ
Ironigor
Ironigor
сегодня в 10:32
Что-то мне не верится в такой переход.
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