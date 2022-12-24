Мартинес признался, что хотел выиграть чемпионат мира ради Месси

Голкипер «Астон Виллы» и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес высоко отозвался об аргентинском нападающем Лионеле Месси.
Месси – лучший футболист мира. Как вратарь, я мечтал взять титул на мировом первенстве, чтобы не осталось сомнений в том, что он лучший игрок в истории.
Он думает Месси за него заступиться...???
Все же понимают что рано или поздно этот невоспитанный...наглый..злорадный тип...безнаказанно оскорблявший Мбаппе....окажется в одном подземном переходе с 6-тью суровыми на вид но очень изобретательными поклонниками Килиана...))
Он думает Месси за него заступиться...???
Все же понимают что рано или поздно этот невоспитанный...наглый..злорадный тип...безнаказанно оскорблявший Мбаппе....окажется в одном подземном переходе с 6-тью суровыми на вид но очень изобретательными поклонниками Килиана...))
Какой гном нахрен лучший в мире на данный момент?
Да пусть скажет спасибо своему вратарю,а так бы ещё в четверть финале вылетели бы. Пиарят теперь аргентинского карлика все кому не лень(
Какой гном нахрен лучший в мире на данный момент?
Да пусть скажет спасибо своему вратарю,а так бы ещё в четверть финале вылетели бы. Пиарят теперь аргентинского карлика все кому не лень(