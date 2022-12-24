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Мартинес признался, что хотел выиграть чемпионат мира ради Месси

сегодня, 14:55

Голкипер «Астон Виллы» и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес высоко отозвался об аргентинском нападающем Лионеле Месси.

Месси – лучший футболист мира. Как вратарь, я мечтал взять титул на мировом первенстве, чтобы не осталось сомнений в том, что он лучший игрок в истории.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 15:53, ред.
Надоел этот подхалим...
Он думает Месси за него заступиться...???
Все же понимают что рано или поздно этот невоспитанный...наглый..злорадный тип...безнаказанно оскорблявший Мбаппе....окажется в одном подземном переходе с 6-тью суровыми на вид но очень изобретательными поклонниками Килиана...))
Великий Пуховик
Великий Пуховик
сегодня в 15:50
"Я мечтал выиграть чемпионат мира, чтобы доказать, что Месси лучший" - логика настоящего Имбецилиано.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 15:45, ред.
Абракадабра для всех тех, у кого голова состоит не только из костной ткани. Но Мартинесу последнее не грозит.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 15:40
Абракадабра получилась, "мечтал как вратарь взять титул, что бы доказать , что Месси великий." Во первых Месси всё и всем может доказывать сам. А во вторых, как профессионал наверное прежде всего хотел завоевать титул сам.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 15:36
Зачем они все принижаю свою роль в победе?
feris1
feris1
сегодня в 15:33
И этот гному 63 лижет(
Какой гном нахрен лучший в мире на данный момент?
Да пусть скажет спасибо своему вратарю,а так бы ещё в четверть финале вылетели бы. Пиарят теперь аргентинского карлика все кому не лень(
shlomo
shlomo
сегодня в 15:32
Там вся команда играла за Месси...и каждый вложил свой вклад в победу...
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