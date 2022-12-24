Мартинес признался, что хотел выиграть чемпионат мира ради Месси

Голкипер «Астон Виллы» и сборной Аргентины высоко отозвался об аргентинском нападающем .

Месси – лучший футболист мира. Как вратарь, я мечтал взять титул на мировом первенстве, чтобы не осталось сомнений в том, что он лучший игрок в истории.