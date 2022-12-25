«Брюгге» нанял специалиста, который должен помочь фанатам бросить курить

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сегодня, 11:36

«Брюгге» заботится о своих болельщиках.

Бельгийский клуб нанял специалиста, который должен помочь фанатам бросить курить табак. Восемь встреч с экспертом пройдут прямо на домашнем стадионе команды, первая сессия будет бесплатной. В будущем арену «Брюгге» под названием «Ян Брейдел» хотят полностью освободить от табачного дыма.