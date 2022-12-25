«Брюгге» нанял специалиста, который должен помочь фанатам бросить курить

«Брюгге» заботится о своих болельщиках.
Бельгийский клуб нанял специалиста, который должен помочь фанатам бросить курить табак. Восемь встреч с экспертом пройдут прямо на домашнем стадионе команды, первая сессия будет бесплатной. В будущем арену «Брюгге» под названием «Ян Брейдел» хотят полностью освободить от табачного дыма.
Все идеалисты рано или поздно разочаровываются.
Все идеалисты рано или поздно разочаровываются.
Безусловно позывы в воспитательной работе по прекращению курения идеализированы, но за идею «Брюгге» плюсан ставим... На фоне определения, попыток в экспериментальной плоскости, способов размножения гомосапиенсов, это просто..., выражаясь словом художника - "луч в тёмном царстве", добавим на европейском треш полотне...)
И постскриптумом - конечно нас будет радовать отсутствие на футбольных, бельгийских трибунах, сосущих, подчеркиваю - сигареты, дам! С чего то надо начинать...!)
Безусловно позывы в воспитательной работе по прекращению курения идеализированы, но за идею «Брюгге» плюсан ставим... На фоне определения, попыток в экспериментальной плоскости, способов размножения гомосапиенсов, это просто..., выражаясь словом художника - "луч в тёмном царстве", добавим на европейском треш полотне...)
И постскриптумом - конечно нас будет радовать отсутствие на футбольных, бельгийских трибунах, сосущих, подчеркиваю - сигареты, дам! С чего то надо начинать...!)