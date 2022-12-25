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«Брюгге» нанял специалиста, который должен помочь фанатам бросить курить

сегодня, 11:36

«Брюгге» заботится о своих болельщиках.

Бельгийский клуб нанял специалиста, который должен помочь фанатам бросить курить табак. Восемь встреч с экспертом пройдут прямо на домашнем стадионе команды, первая сессия будет бесплатной. В будущем арену «Брюгге» под названием «Ян Брейдел» хотят полностью освободить от табачного дыма.

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Все комментарии
ssspartak
ssspartak
сегодня в 12:24
Я как человек, который бросил курить скажу вам, что пока сам у себя в голове не решишь бросить т.е. принять для себя сам образ жизни без курения, то никакие специалисты не помогут и даже таблетки.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 12:11
Хотя....
Все идеалисты рано или поздно разочаровываются.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 12:09
Нельзя не приветствовать такое желание и начинание!
Безусловно позывы в воспитательной работе по прекращению курения идеализированы, но за идею «Брюгге» плюсан ставим... На фоне определения, попыток в экспериментальной плоскости, способов размножения гомосапиенсов, это просто..., выражаясь словом художника - "луч в тёмном царстве", добавим на европейском треш полотне...)
И постскриптумом - конечно нас будет радовать отсутствие на футбольных, бельгийских трибунах, сосущих, подчеркиваю - сигареты, дам! С чего то надо начинать...!)
drug01
drug01
сегодня в 12:07
Это хороший шаг, посмотрим на результат
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:47
Ни фига себе у них замашки. Чтобы все фанаты бросили курить такого не бывает...
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