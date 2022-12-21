Аргентинский журналист объяснил, почему игроки сборной пересели на вертолёт

Аргентинский журналист Мариано Чулалеу объяснил, почему аргентинские футболисты не смогли подъехать к Обелиску в Буэнос-Айресе:

Изначально команда собиралась поехать к Обелиску – это культовое место в Буэнос-Айресе, где последние дни и собирались все болельщики. Но автобус не смог туда проехать, из-за чего пришлось менять маршрут – решили проехаться просто вокруг.

И это не вышло, потому что на улицах слишком много людей. Автобус просто не мог проехать. В итоге игроков решили забрать на вертолёте. Их позвали на приём к президенту, но федерация отказалась от визита, чтобы избежать политического вмешательства. Плюс отношения между президентом Федерации футбола страны и главой Аргентины не очень хорошие.