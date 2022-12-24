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В 2015 году болельщик предсказал победу Месси и Аргентины на ЧМ-2022

сегодня, 19:09

Болельщик по имени Хосе Мигель Поланко в своих соцсетях 20 марта 2015 года опубликовал запись, где спрогнозировал победу сборной Аргентины и Лионеля Месси на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

18 декабря 2022 года. 34-летний Лео Месси выиграет чемпионат мира и станет величайшим игроком всех времен. Загляните ко мне через 7 лет.

Предсказание Поланко сбылось, но есть один нюанс — Месси на тот момент было 35 лет, а не 34. Существует версия, что фанат в своих соцсетях оставил много прогнозов, а позже просто удалил те, которые не сбылись. Что касается даты (18 декабря), календарь чемпионата мира в Катаре тогда уже был утверждён.

В 2015 году болельщик предсказал победу Месси и Аргентины на ЧМ-2022

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Перевод с Твиттер José Miguel Polanco Фото: Твиттер сборной Аргентины
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Все комментарии
Любoмир
Любoмир
сегодня в 19:53
ну блин.... теперь каждый второй минимум Ванга был.... сколько еще таких отыщется...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 19:48
Хитро***ый Поланко. А, кто он? Чё то меня терзают смутные сомнения, что он южноамериканец..).
Бубнин
Бубнин
сегодня в 19:39
Наверняка этот провидец инопланетянин, как и Месси. Ни один представитель человечества просто не смог бы сделать такой невероятный прогноз (который еще и сбылся, возможно, наполовину).
Futurista
Futurista
сегодня в 19:38
Нострадамус -Хитрожо*ус...
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс
сегодня в 19:27
Просто фанат Аргентины, который хотел победы своей сборной. Странно, что не предсказал победу Аргентины на ЧМ 2018.
gpq4eedy7t5w
gpq4eedy7t5w
сегодня в 19:26
Долгожданный прогноз сбылся! Браво молодец!!!!
Варвар7
Варвар7
сегодня в 19:20
Ну очень хитрый Нострадамус.
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