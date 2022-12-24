В 2015 году болельщик предсказал победу Месси и Аргентины на ЧМ-2022

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сегодня, 19:09

Болельщик по имени Хосе Мигель Поланко в своих соцсетях 20 марта 2015 года опубликовал запись, где спрогнозировал победу сборной Аргентины и на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

18 декабря 2022 года. 34-летний Лео Месси выиграет чемпионат мира и станет величайшим игроком всех времен. Загляните ко мне через 7 лет.

Предсказание Поланко сбылось, но есть один нюанс — Месси на тот момент было 35 лет, а не 34. Существует версия, что фанат в своих соцсетях оставил много прогнозов, а позже просто удалил те, которые не сбылись. Что касается даты (18 декабря), календарь чемпионата мира в Катаре тогда уже был утверждён.