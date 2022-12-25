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Хави хочет, чтобы Фати остался в «Барсе». Руководство выступает за продажу

вчера, 14:24

Будущее нападающего Ансу Фати в «Барселоне» под вопросом.

Главный тренер «сине-гранатовых» Хави хочет сохранить форварда в команде, сам игрок тоже намерен продолжить выступать за каталонский клуб. Однако руководство «Барселоны» хочет продать Фати, чтобы выручить 80 млн евро, а также сэкономить 12 млн евро, которые зарабатывает нападающий за сезон.

В текущей кампании Фати провёл 20 матчей за «Барселону», записав на свой счёт 3 гола и 3 результативные передачи.

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Все комментарии
minamata
minamata
вчера в 16:13
Можно написать песьню - Хави, Фати, Гави, Педри и Лева
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 15:56
За 80 млн. его вряд ли кто купит.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 15:27
3+3 за 12 млн...
Предложить более скромный аппетит...
Нет - на выход. Можно с панибратом Хави...)
Espana-Deutschland
Espana-Deutschland
вчера в 15:01
Зачем продавать молодого и перспективно игрока? Лучше бы не покупали Лёву тогда.
Брулин
Брулин
вчера в 14:43
«Барса» не будет продавать Левандовского, Педри, Гави, Араухо, Кунде, Фати и де Йонга. Хави считает их неприкосновенными
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:30
Фати классный игрок, но и содержать его для Барсы дороговато в данной ситуации.
Гость
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