Хави хочет, чтобы Фати остался в «Барсе». Руководство выступает за продажу

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вчера, 14:24

Будущее нападающего в «Барселоне» под вопросом.

Главный тренер «сине-гранатовых» хочет сохранить форварда в команде, сам игрок тоже намерен продолжить выступать за каталонский клуб. Однако руководство «Барселоны» хочет продать Фати, чтобы выручить 80 млн евро, а также сэкономить 12 млн евро, которые зарабатывает нападающий за сезон.

В текущей кампании Фати провёл 20 матчей за «Барселону», записав на свой счёт 3 гола и 3 результативные передачи.