Хави хочет, чтобы Фати остался в «Барсе». Руководство выступает за продажу

Будущее нападающего Ансу Фати в «Барселоне» под вопросом.
Главный тренер «сине-гранатовых» Хави хочет сохранить форварда в команде, сам игрок тоже намерен продолжить выступать за каталонский клуб. Однако руководство «Барселоны» хочет продать Фати, чтобы выручить 80 млн евро, а также сэкономить 12 млн евро, которые зарабатывает нападающий за сезон.
В текущей кампании Фати провёл 20 матчей за «Барселону», записав на свой счёт 3 гола и 3 результативные передачи.
Предложить более скромный аппетит...
Нет - на выход. Можно с панибратом Хави...)
Предложить более скромный аппетит...
Нет - на выход. Можно с панибратом Хави...)