Бывший игрок «Ювентуса» и сборной Уругвая Фабиан О'Нил умер в 49 лет

Бывший уругвайский футболист Фабиан О’Нил скончался в возрасте 49 лет.
Накануне он поступил в Уругвайский медицинский центр с серьёзным заболеванием, вызванным хроническим поражением печени, которым он страдал. В субботу О'Нил был госпитализирован в состоянии комы с желудочно-кишечным кровотечением.
Новость о смерти подтвердила дочь экс-игрока Марина О'Нил.
О'Нил выступал за «Насьональ», а европейскую карьеру начал в «Кальяри». Он также играл за «Ювентус» и «Перуджу». Заканчивал карьеру в 29 лет в «Насьонале», отыграв 5 матчей. За сборную Уругвая провёл 19 матчей, принял участие вместе с командой в ЧМ-2002.
В ту страну, где тишь и благодать...
Жаль что так все случилось, но в памяти болельщиков он останется навсегда.
В ту страну, где тишь и благодать...
Жаль что так все случилось, но в памяти болельщиков он останется навсегда.