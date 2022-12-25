Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПроисшествияУругвай. Примера 2022

Бывший игрок «Ювентуса» и сборной Уругвая Фабиан О'Нил умер в 49 лет

вчера, 22:15

Бывший уругвайский футболист Фабиан О’Нил скончался в возрасте 49 лет.

Накануне он поступил в Уругвайский медицинский центр с серьёзным заболеванием, вызванным хроническим поражением печени, которым он страдал. В субботу О'Нил был госпитализирован в состоянии комы с желудочно-кишечным кровотечением.

Новость о смерти подтвердила дочь экс-игрока Марина О'Нил.

О'Нил выступал за «Насьональ», а европейскую карьеру начал в «Кальяри». Он также играл за «Ювентус» и «Перуджу». Заканчивал карьеру в 29 лет в «Насьонале», отыграв 5 матчей. За сборную Уругвая провёл 19 матчей, принял участие вместе с командой в ЧМ-2002.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Стадион «Сельты» затопило проливным дождём. 30 декабря — матч с «Севильей»
Вчера, 20:32 Видео
Lamborghini нападающего «Монако» разбился в аварии
24 декабря
Умер чемпион мира 1966 года Джордж Коэн
23 декабря
Футболистка женской команды ЦСКА умерла в 17 лет
21 декабря
31 человек пострадал во время празднования победы на ЧМ-2022 в Аргентине
21 декабря
Умер Синиша Михайлович
16 декабря
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 04:37
Мы теперь уходим понемногу
В ту страну, где тишь и благодать...
Жаль что так все случилось, но в памяти болельщиков он останется навсегда.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 00:09
Умер в самом расвете,а веть всю жизнь не пил и не курил и спортом занимался!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 