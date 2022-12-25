Бывший игрок «Ювентуса» и сборной Уругвая Фабиан О'Нил умер в 49 лет

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вчера, 22:15

Бывший уругвайский футболист скончался в возрасте 49 лет.

Накануне он поступил в Уругвайский медицинский центр с серьёзным заболеванием, вызванным хроническим поражением печени, которым он страдал. В субботу О'Нил был госпитализирован в состоянии комы с желудочно-кишечным кровотечением.

Новость о смерти подтвердила дочь экс-игрока Марина О'Нил.