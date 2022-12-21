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Футболистка женской команды ЦСКА умерла в 17 лет

сегодня, 13:04

Пресс-служба женской команды ЦСКА сообщает, что на 18-м году жизни умерла футболистка молодёжной команды Виктория Виноградова.

19 декабря на 18-м году жизни, находясь в отпуске, скоропостижно скончалась Виктория Виноградова, выступавшая на позиции вратаря за молодежную команду ЖФК ЦСКА в сезоне 2022 года.

Мы запомним Вику не только как хорошего игрока, но и как замечательного человека: добрую, отзывчивую, неравнодушную, всегда готовую прийти на помощь.

Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким Виктории. Скорбим вместе с вами…

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ЦСКА
Источник: wfccska.ru
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