Умер Синиша Михайлович

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вчера, 17:48

В возрасте 53 лет скончался .

В июле 2019 года у него выявили лейкемию. В период карьеры футболиста играл за сборную Югославии, «Црвену Звезду», «Рому», «Сампдорию», «Лацио» и «Интер». В качестве тренера работал со сборной Сербии, а также «Миланом» и многими другими итальянскими коллективами. Его последним местом работы была «Болонья», откуда его уволили в сентябре 2022 года.