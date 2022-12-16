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Умер Синиша Михайлович

вчера, 17:48

В возрасте 53 лет скончался Синиша Михайлович.

В июле 2019 года у него выявили лейкемию. В период карьеры футболиста играл за сборную Югославии, «Црвену Звезду», «Рому», «Сампдорию», «Лацио» и «Интер». В качестве тренера работал со сборной Сербии, а также «Миланом» и многими другими итальянскими коллективами. Его последним местом работы была «Болонья», откуда его уволили в сентябре 2022 года.

В составе национальной команды Югославии Михайлович провел 63 матча и забил 9 мячей, доходил с командой до 1/8 финала ЧМ-1998 и 1/4 финала на Евро-2000.

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