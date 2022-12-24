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ГлавнаяНовостиПроисшествияФранция. Лига 1 2022/2023

Lamborghini нападающего «Монако» разбился в аварии

вчера, 23:02

Lamborghini нападающего сборной Швейцарии и «Монако» Бреля Эмболо разбился в аварии.

Футболист не пострадал, и неизвестно, находился ли он в машине в то время или нет. Ночью 17 декабря помимо автомобиля игрока, в аварию попали желтый Ferrari и белый Nissan.

Свидетель сообщил, что водитель Nissan проехал на красный свет, прежде чем столкнуться с Lamborghini футболиста. Сообщается, что авария произошла между двумя автомобилями, а после Nissan врезался в Ferrari, припаркованный неподалеку. Полиция не стала раскрывать подробности личной информации водителей.

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Все комментарии
Dinamo
Dinamo
вчера в 23:52
Водитель ниссана в один момент размотал годовой бюджет республики Калмыкия.
Futurista
Futurista
вчера в 23:18
протон
протон
вчера в 23:11
На заметить Эмболо за рулем - это надо постараться . Машина за рулем машины.
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