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«Челси» обыграл «Борнмут» в матче Премьер-Лиги

вчера, 22:27
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)2 : 0Логотип футбольный клуб БорнмутБорнмутМатч завершен

«Челси» победил «Борнмут» в матче 17-го тура АПЛ (2:0).

Кай Хаверц открыл счет на 16-й минуте, а Мэйсон Маунт на 24-й удвоил преимущество команды.

После матча «синие» занимают 8-е место в АПЛ (24 очка), «вишни» идут на 14-й строчке (16 баллов).

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Все комментарии
Mikle Mily
Mikle Mily ответ azkan (раскрыть)
сегодня в 04:12
Ни о каком удержании речь не идёт! Во втором тайме могли забить ещё 2-3 гола смело, у соперников не было вообще ничего толкового. Впечатление смазалось на последних десяти минутах, и то только потому, что уже не имело смысла играть на высоких скоростях и вступать в жесткие единоборства, поберечь игроков тоже нужно, тем более после такой обидной травмы Джеймса.
Tex
Tex
сегодня в 01:52
Обнадеживающий первый тайм и удручающий второй. Совершенно не нравится бесконечное перекатывание мяча перед собственной штрафной. Больше всего доставляло, когда от штрафной соперника мяч возвращали до штрафной Челси, что бы покатать его там пару минут и потерять. Закария раз 5-6 обрезал команду и создавал для соперника опасные моменты. Понравился Кукурелья, надеюсь это не разовый проблеск и он действительно прогрессирует. Ну и Кепа стабильно хорош - это даже удивительно. В целом попадание в 4 будет большой удачей.
minai
minai
сегодня в 01:10
Равнодушен к Челси, после того, как очень справедливые и набожные британцы взяли и отобрали у Абрамовича его клуб, в который он вложил миллиарды.
А болелам Бормута предлагаю выжрать бормотухи.
протон
протон
вчера в 23:59
Очень качественный первый тайм. Удивили синие. Пару ненужных опасных обрезов было при выходе из обороны, а так пока мастер-класс.
по второму тайму: штрафной на последних минутах за нырок игрока Борнмута как бы намекает на уровень судейства в этом матче. в остальном - крайне опечален травмой Джеймса, походу у нас очередной хрон. ройс от защиты, вот только турнирные задачи Дортмунд и Челси должен решать разные, значит надо искать замену. слыхал за Брайтон неплохой паренек бегает, только от тяжелой травмы восстановился. в остальном - рад за сухарь для Кепы, думаю вопрос по Менди учитывая его запросы будет закрыт довольно быстро. четверка защитников была неплоха против Борнмута, но даже тут Тьяго Силва был на грани. у Поттера все еще много работы, но то, что я увидел после перерыва с точки зрения игры мне лично понравилось.
Нужны победы! Челси должны попасть в Еврокубки
протон
протон
вчера в 23:54
Очень нужен рестарт с победы
ccgpxh7ucjdr
ccgpxh7ucjdr
вчера в 23:14
Важные очки теперь должна игра пойти
azkan
azkan ответ Gahi (раскрыть)
вчера в 23:05, ред.
Вот именно удерживали.
После рецидива травмы Джеймса, все разладилось. Снова увидел Челси до ЧМ 2022. Толи эта травма так удручающе подействовал на других, толи потеря одного флангового игрока всю схему Поттера расстроила..
С победой конечно Челси! Хотя бы Маунт, Хаверц, Стерлинг и более менее Пулишич начали играть и главное забивать.
Таганский
Таганский
вчера в 22:34, ред.
В 1-м тайме забрезжила надежда, что все в Челси наладилось, да еще и быстрые два гола способствовали так думать.. Но 2-й тайм все расставил по местам..
Хотя, если честно, думал, что все будет еще гораздо хуже, правда Борнмут - не самый сильный показатель..
Обидная потеря Риса - правый фланг, конечно, много теряет..
Ладно, будем надеяться на лучшее..
Увидимся уже в 2023-м в матче с лесниками, так что всех с наступающим Новым Годом!!))
Карлан
Карлан
вчера в 22:33
Ура
Gahi
Gahi
вчера в 22:33
Молодцы всё решили в первом тайме, а во втором удержали счёт.
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