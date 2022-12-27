«Челси» обыграл «Борнмут» в матче Премьер-Лиги

«Челси» победил «Борнмут» в матче 17-го тура АПЛ (2:0).
Кай Хаверц открыл счет на 16-й минуте, а Мэйсон Маунт на 24-й удвоил преимущество команды.
После матча «синие» занимают 8-е место в АПЛ (24 очка), «вишни» идут на 14-й строчке (16 баллов).
«Челси» победил «Борнмут» в матче 17-го тура АПЛ (2:0).
Кай Хаверц открыл счет на 16-й минуте, а Мэйсон Маунт на 24-й удвоил преимущество команды.
После матча «синие» занимают 8-е место в АПЛ (24 очка), «вишни» идут на 14-й строчке (16 баллов).
Хотя, если честно, думал, что все будет еще гораздо хуже, правда Борнмут - не самый сильный показатель..
Обидная потеря Риса - правый фланг, конечно, много теряет..
Ладно, будем надеяться на лучшее..
Увидимся уже в 2023-м в матче с лесниками, так что всех с наступающим Новым Годом!!))
Хотя, если честно, думал, что все будет еще гораздо хуже, правда Борнмут - не самый сильный показатель..
Обидная потеря Риса - правый фланг, конечно, много теряет..
Ладно, будем надеяться на лучшее..
Увидимся уже в 2023-м в матче с лесниками, так что всех с наступающим Новым Годом!!))
После рецидива травмы Джеймса, все разладилось. Снова увидел Челси до ЧМ 2022. Толи эта травма так удручающе подействовал на других, толи потеря одного флангового игрока всю схему Поттера расстроила..
С победой конечно Челси! Хотя бы Маунт, Хаверц, Стерлинг и более менее Пулишич начали играть и главное забивать.
После рецидива травмы Джеймса, все разладилось. Снова увидел Челси до ЧМ 2022. Толи эта травма так удручающе подействовал на других, толи потеря одного флангового игрока всю схему Поттера расстроила..
С победой конечно Челси! Хотя бы Маунт, Хаверц, Стерлинг и более менее Пулишич начали играть и главное забивать.
по второму тайму: штрафной на последних минутах за нырок игрока Борнмута как бы намекает на уровень судейства в этом матче. в остальном - крайне опечален травмой Джеймса, походу у нас очередной хрон. ройс от защиты, вот только турнирные задачи Дортмунд и Челси должен решать разные, значит надо искать замену. слыхал за Брайтон неплохой паренек бегает, только от тяжелой травмы восстановился. в остальном - рад за сухарь для Кепы, думаю вопрос по Менди учитывая его запросы будет закрыт довольно быстро. четверка защитников была неплоха против Борнмута, но даже тут Тьяго Силва был на грани. у Поттера все еще много работы, но то, что я увидел после перерыва с точки зрения игры мне лично понравилось.
Нужны победы! Челси должны попасть в Еврокубки
по второму тайму: штрафной на последних минутах за нырок игрока Борнмута как бы намекает на уровень судейства в этом матче. в остальном - крайне опечален травмой Джеймса, походу у нас очередной хрон. ройс от защиты, вот только турнирные задачи Дортмунд и Челси должен решать разные, значит надо искать замену. слыхал за Брайтон неплохой паренек бегает, только от тяжелой травмы восстановился. в остальном - рад за сухарь для Кепы, думаю вопрос по Менди учитывая его запросы будет закрыт довольно быстро. четверка защитников была неплоха против Борнмута, но даже тут Тьяго Силва был на грани. у Поттера все еще много работы, но то, что я увидел после перерыва с точки зрения игры мне лично понравилось.
Нужны победы! Челси должны попасть в Еврокубки