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«Ливерпуль» в гостях обыграл «Астон Виллу»

вчера, 22:34
Астон ВиллаЛоготип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)1 : 3Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

«Астон Вилла» на своём поле уступила «Ливерпулю» в матче 17-го тура АПЛ (1:3).

Счёт на 5-й минуте встречи открыл Мохамед Салах. На 37-й Вирджил ван Дейк удвоил преимущество гостей. На 59-й Олли Уоткинс сократил отставание хозяев. Стефан Байчетич на 81-й установил окончательный счёт.

«Астон Вилла» занимает 12-е место с 18 очками, «Ливерпуль» — 6-й с 25 баллами.

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Все комментарии
avici_liverpool
avici_liverpool
сегодня в 12:25
с очередной победой. В погоню за Сити и Ньюкаслом
протон
протон
сегодня в 00:34
Бейчетич и нападающий 50 номер, вышедший на 86 очень красиво отыграли, 3 раза между ног кинул бейчетич, а второй на фланге мяч пропустил себе между ног и защитнику, прям очень круто выглядят, Клопп их как будто специально тренировал в основу во время перерыва, было бы славно их заиграть в основе уже, как гаринчу в мю
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 23:17
С победой красных!
Великий Пуховик
Великий Пуховик
вчера в 23:08
Какое совпадение, отдых Имбецилиано Мартинеса выдался как раз на игру с соперником, способным натянуть этого вратаришку, как он натягивал приз лучшему вратарю ЧМ.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 23:03
Нуний пипец как огорчает! Кажется, Мо должен провести ему мастеркласс по спокойствию принятия решений, за основу взять гол Мо во встрече предыдущего сезона против Канареек, Уоткинс не даст соврать.
dok66
dok66
вчера в 22:56
Таки должен был обыграть .
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:52
Всех болельщиков Ливерпуля с заслуженной Победой.
Столько ошибок как в обороне, так и в атаке от подопечных Эмери я не ожидал увидеть в таком ответственном матче как с Ливерпулем . Дырявая оборона ,словно дети в первый раз вышли на поле с дрожью в коленках. Полный хаос и непонимание действий. Чем с лёгкостью и пользовались игроки Ливерпуля, которые и воплотили ошибки соперников в голы . Точно такое же состояние было и у игроков атаки Астон Виллы у ворот Ливерпуля. А как ещё назвать такие эпизоды кода игроки атаки с близкого расстояния не мгли нормально попасть не то чтобы в ворота, а даже по мячу . Ещё и куча ошибок в передачах, и всё это отразилось в итоговом счёте на табло . Будем надеяться что Эмери исправит эту ситуацию и команда начнёт показывать свои лучшие качества и матчи .
monah-10
monah-10
вчера в 22:35
АПЛ понеслась, думаю начался великий период побед Ливерпуля.
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