«Ливерпуль» в гостях обыграл «Астон Виллу»

«Астон Вилла» на своём поле уступила «Ливерпулю» в матче 17-го тура АПЛ (1:3).
Счёт на 5-й минуте встречи открыл Мохамед Салах. На 37-й Вирджил ван Дейк удвоил преимущество гостей. На 59-й Олли Уоткинс сократил отставание хозяев. Стефан Байчетич на 81-й установил окончательный счёт.
«Астон Вилла» занимает 12-е место с 18 очками, «Ливерпуль» — 6-й с 25 баллами.
Столько ошибок как в обороне, так и в атаке от подопечных Эмери я не ожидал увидеть в таком ответственном матче как с Ливерпулем . Дырявая оборона ,словно дети в первый раз вышли на поле с дрожью в коленках. Полный хаос и непонимание действий. Чем с лёгкостью и пользовались игроки Ливерпуля, которые и воплотили ошибки соперников в голы . Точно такое же состояние было и у игроков атаки Астон Виллы у ворот Ливерпуля. А как ещё назвать такие эпизоды кода игроки атаки с близкого расстояния не мгли нормально попасть не то чтобы в ворота, а даже по мячу . Ещё и куча ошибок в передачах, и всё это отразилось в итоговом счёте на табло . Будем надеяться что Эмери исправит эту ситуацию и команда начнёт показывать свои лучшие качества и матчи .
Столько ошибок как в обороне, так и в атаке от подопечных Эмери я не ожидал увидеть в таком ответственном матче как с Ливерпулем . Дырявая оборона ,словно дети в первый раз вышли на поле с дрожью в коленках. Полный хаос и непонимание действий. Чем с лёгкостью и пользовались игроки Ливерпуля, которые и воплотили ошибки соперников в голы . Точно такое же состояние было и у игроков атаки Астон Виллы у ворот Ливерпуля. А как ещё назвать такие эпизоды кода игроки атаки с близкого расстояния не мгли нормально попасть не то чтобы в ворота, а даже по мячу . Ещё и куча ошибок в передачах, и всё это отразилось в итоговом счёте на табло . Будем надеяться что Эмери исправит эту ситуацию и команда начнёт показывать свои лучшие качества и матчи .