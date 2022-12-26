«Ливерпуль» в гостях обыграл «Астон Виллу»

«Осер» — «Монако» : прогноз и ставки от БК Pinnacle Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Осер»

«Труа» — «Нант» : прогноз и ставки от БК Pinnacle Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Труа»