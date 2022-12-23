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«Манчестер Сити» одолел «Ливерпуль» и вышел в 1/4 финала Кубка Лиги

сегодня, 00:56
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити3 : 2Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

«Манчестер Сити» обыграл «Ливерпуль» в матче 1/8 финала Кубка Лиги (3:2).

Эрлинг Холанд вывел горожан вперед на 10-й минуте. Фабио Карвальо на 20-й сравнял счет. Рияд Марез на 47-й минуте вновь обеспечил хозяевам преимущество, но уже через минуту равенство на табло вернулось — отличился Мохамед Салах. Победный гол забил Натан Аке на 58-й минуте.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 01:26
Эх....! А у меня не срослось с просмотром. Жаль до чёртиков ((
протон
протон
сегодня в 01:05
Классный матч мы сейчас посмотрели, с чем всех и поздравляю.
Голы получились породистые, к тому же команды могли забивать и больше голов.
Сити был лучше, справедливо идет дальше.
Вообще этот матч по уровню, скоростям и накалу намного круче почти любого матча чм. наконец то футбол вернулся
Вроде бы и на ЧМ был футбол и сейчас вот это футбол, а как-будто два разных вида спорта смотришь.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:00
С победой и выходом в 1/4 МС и болельщиков этого клуба!!!
Гость
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