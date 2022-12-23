«Манчестер Сити» одолел «Ливерпуль» и вышел в 1/4 финала Кубка Лиги

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сегодня, 00:56

«Манчестер Сити» обыграл «Ливерпуль» в матче 1/8 финала Кубка Лиги (3:2).

Эрлинг Холанд вывел горожан вперед на 10-й минуте. Фабио Карвальо на 20-й сравнял счет. Рияд Марез на 47-й минуте вновь обеспечил хозяевам преимущество, но уже через минуту равенство на табло вернулось — отличился Мохамед Салах. Победный гол забил Натан Аке на 58-й минуте.