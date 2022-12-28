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Финансовые условия мешают «Манчестер Юнайтед» взять в аренду Фелиша

вчера, 17:15

Нападающий «Атлетико» Жоау Фелиш может присоединиться к «Манчестер Юнайтед» на правах аренды, но все усложняют финансовые условия.

Бюджет «дьяволов» на зимнее трансферное окно ограничен, поэтому клуб может позволить себе покупать недорогих игроков, либо брать их в аренду. Финансовые требования «матрасников» не устраивают англичан. Клуб из Мадрида готов отдать Фелиша в аренду за 8 миллионов фунтов. Помимо этого, новая команда футболиста будет обязана выплатить ему в полной мере зарплату до конца сезона. В сумме получается около 18 миллионов евро. В МЮ считают, что это слишком много, учитывая тот факт, что арендное соглашение не будет включать в себя право выкупа.

Португальцем интересуется и другой английский клуб.

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протон
протон
вчера в 22:54
За эти деньги можно купить Маркса тюрама насовсем. У него контракт летом истекает. Не полетит - всяко дороже продадим
ДСА
ДСА
вчера в 18:45
Пусть Атлетико сам с ним мучается.
equipolocal
equipolocal ответ Beka_byaka (раскрыть)
вчера в 18:27
Спасибо, исправили.
Beka_byaka
Beka_byaka
вчера в 17:43
В аренда не берут. Берут обычно в аренду))
Гость
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