Финансовые условия мешают «Манчестер Юнайтед» взять в аренду Фелиша

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вчера, 17:15

Нападающий «Атлетико» может присоединиться к «Манчестер Юнайтед» на правах аренды, но все усложняют финансовые условия.

Бюджет «дьяволов» на зимнее трансферное окно ограничен, поэтому клуб может позволить себе покупать недорогих игроков, либо брать их в аренду. Финансовые требования «матрасников» не устраивают англичан. Клуб из Мадрида готов отдать Фелиша в аренду за 8 миллионов фунтов. Помимо этого, новая команда футболиста будет обязана выплатить ему в полной мере зарплату до конца сезона. В сумме получается около 18 миллионов евро. В МЮ считают, что это слишком много, учитывая тот факт, что арендное соглашение не будет включать в себя право выкупа.

Португальцем интересуется и другой английский клуб.