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Дубль 17-летнего футболиста помог «Монако» одолеть «Осер» в матче Лиги 1

вчера, 20:57
ОсерЛоготип футбольный клуб Осер2 : 3Логотип футбольный клуб МонакоМонакоМатч завершен

«Осер» уступил «Монако» в матче 16-го тура Лиги 1 (2:3).

Мбай Ньянг на 30-й минуте реализовал пенальти и вывел хозяев вперед. На 45+2-й Виссам Бен-Йеддер сравнял счет, также реализовав удар «с точки». Элис Бен Сегир на 58-й минуте подарил преимущество гостям, но на 68-й вновь возникло равенство в счете — Юссуф Фофана отличился автоголом. Победный гол забил Бен Сегир на 85-й минуте.

Россиянин Александр Головин отметился голевым пасом во время второго гола «Монако».

После матча «Осер» занимает 18-е место (13 баллов), «Монако» идет на 5-й позиции (30 очков).

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Все комментарии
galem72
galem72 ответ Иван Стаканов (раскрыть)
сегодня в 11:56
Бен-Йеддер ведь с точки забил, а у "дублёра" Бен Сегира фамилия так же начинается. Этого достаточно, чтобы сделать подобный вывод. ))
Иван Стаканов
Иван Стаканов ответ lotsman (раскрыть)
сегодня в 10:51
Где сказано, что дубль с точки?
протон
протон
сегодня в 00:29
Удаче Сане, без травм покажет себя
Головин, как мессия, отдал голевую передачу на дебютанта и тем самым заложил фундамент в будущую продажу этого парня за огромные деньги (Монако тоже прекрасно продает своих игроков). Пожалуй лучше дебюта для Бен-Сегира и придумать нельзя.
Головин на фоне нынешних игроков нашей необъятной реально крут! Пусть и не в топ клубе, пусть и не всегда прям основной, но он мыслит неординарно по футбольному.
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 23:03
смена Месси и Роналду
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
вчера в 22:53
Два гола забил,юнец,ещё и красивых.
lotsman
lotsman
вчера в 22:48
Дубль с точки, это не большая заслуга, это ляп вратаря.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 22:38
Опять "мушкетёр" вывез девочку Манаку.
dok66
dok66
вчера в 22:23
Вообще думал , что Монако просто расправится с Осером . Ну хоть выиграли .
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 22:18
Монако с заслуженной победой.
makkie
makkie
вчера в 21:44
Значит скоро уедет в ПСЖ за 50 млн евро )))
shlomo2
shlomo2
вчера в 21:41
Монако вообще безобразно сыграл этот матч
Gahi
Gahi
вчера в 21:38
Молодым у нас дорога 🛣 Старикам почёт.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 21:37
Отличное начало после паузы
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 21:12
Санёк красава,продолжает радовать!
matrix333
matrix333
вчера в 21:04
Элис Бен Сегир - помните, в будущем станет топ игроком.
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