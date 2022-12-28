Дубль 17-летнего футболиста помог «Монако» одолеть «Осер» в матче Лиги 1

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вчера, 20:57

«Осер» уступил «Монако» в матче 16-го тура Лиги 1 (2:3).

Мбай Ньянг на 30-й минуте реализовал пенальти и вывел хозяев вперед. На 45+2-й Виссам Бен-Йеддер сравнял счет, также реализовав удар «с точки». на 58-й минуте подарил преимущество гостям, но на 68-й вновь возникло равенство в счете — Юссуф Фофана отличился автоголом. Победный гол забил Бен Сегир на 85-й минуте.

Россиянин Александр Головин отметился голевым пасом во время второго гола «Монако».

После матча «Осер» занимает 18-е место (13 баллов), «Монако» идет на 5-й позиции (30 очков).