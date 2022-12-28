Дубль 17-летнего футболиста помог «Монако» одолеть «Осер» в матче Лиги 1

«Осер» уступил «Монако» в матче 16-го тура Лиги 1 (2:3).
Мбай Ньянг на 30-й минуте реализовал пенальти и вывел хозяев вперед. На 45+2-й Виссам Бен-Йеддер сравнял счет, также реализовав удар «с точки». Элис Бен Сегир на 58-й минуте подарил преимущество гостям, но на 68-й вновь возникло равенство в счете — Юссуф Фофана отличился автоголом. Победный гол забил Бен Сегир на 85-й минуте.
Россиянин Александр Головин отметился голевым пасом во время второго гола «Монако».
После матча «Осер» занимает 18-е место (13 баллов), «Монако» идет на 5-й позиции (30 очков).
Головин, как мессия, отдал голевую передачу на дебютанта и тем самым заложил фундамент в будущую продажу этого парня за огромные деньги (Монако тоже прекрасно продает своих игроков). Пожалуй лучше дебюта для Бен-Сегира и придумать нельзя.
Головин на фоне нынешних игроков нашей необъятной реально крут! Пусть и не в топ клубе, пусть и не всегда прям основной, но он мыслит неординарно по футбольному.
Головин, как мессия, отдал голевую передачу на дебютанта и тем самым заложил фундамент в будущую продажу этого парня за огромные деньги (Монако тоже прекрасно продает своих игроков). Пожалуй лучше дебюта для Бен-Сегира и придумать нельзя.
Головин на фоне нынешних игроков нашей необъятной реально крут! Пусть и не в топ клубе, пусть и не всегда прям основной, но он мыслит неординарно по футбольному.