Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыАнглия. Премьер-Лига 2022/2023

Дубль Холанда помог «Манчестер Сити» переиграть «Лидс»

сегодня, 00:57
ЛидсЛоготип футбольный клуб Лидс1 : 3Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

«Лидс» уступил «Манчестер Сити» в поединке 17-го тура АПЛ (1:3).

Родри вывел «горожан» вперед на 45+1-й минуте. Затем Эрлинг Холанд оформил дубль, отличившись на 51-й и 64-й. Хозяева ответили мячом Паскаля Стрейка на 73-й минуте.

После матча «Манчестер Сити» идет на 2-м месте в АПЛ (35 очков), «Лидс» занимает 15-ю строчку (15 баллов).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Лион» одолел «Брест», в матче 6 голов
Сегодня, 01:11
Гол Мбаппе с пенальти на 90+5-й минуте позволил ПСЖ одолеть «Страсбур»
Сегодня, 01:02
Дубль 17-летнего футболиста помог «Монако» одолеть «Осер» в матче Лиги 1
Вчера, 20:57
«Манчестер Юнайтед» одержал крупную победу над «Ноттингем Форест»
Вчера, 00:57
«Челси» обыграл «Борнмут» в матче Премьер-Лиги
27 декабря
«Арсенал» одержал победу над «Вест Хэмом»
27 декабря
Сортировать
Все комментарии
John 5mith
John 5mith ответ протон (раскрыть)
сегодня в 11:58
Грилиш похоже в принципе не способен был в этом матче попадать в ворота. Но как только он сам это понял и перестал бить - всё наладилось. Оба паса на Холанда прекрасные, особенно стеночка при втором голе.
Elliada
Elliada
сегодня в 08:44
МС с победой. Нельзя оступаться. Нужно догнать Арсенал
Elliada
Elliada ответ x39tmvazq5hz (раскрыть)
сегодня в 08:43
МС и без Холанна чемпионом был. Не надо говорить, что Холанн тащит.
Viduka
Viduka ответ allemz (раскрыть)
сегодня в 08:31
Я доволен тем, что Холанд не праздновал голы в ворота клуба из родного города:) По игре же это старый типичный Лидс без обороны:) Горожане могли вновь забивать штук 7, но где-то не везло, а где-то тащил Мелье:)
DXTK
DXTK
сегодня в 07:50
Думаю Холанд обновит рекорд в АПЛ, но пока МС не слишком приблизился к Арсеналу, свои три очка они добыли.

PS Хотелось бы увидеть Норвегию и Холанда на ЕВРО.
ssx3hqjf8rxt
ssx3hqjf8rxt
сегодня в 06:37
Норвежский агрегат хреначит без сбоев
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 04:31
Холланд машина по забиванию голов.
Координация потрясающая.
протон
протон
сегодня в 01:14
Машина голевая. И с левой забивает, да и с правой тоже, а ещё и рост позволяет бороться за верховые мячи. Идеальный нападающий.
протон
протон
сегодня в 01:14
Во время ЧМ раздражали комментарии из серии "Мбаппе машина, Холланд и рядом не стоит", "Мбаппе с отрывом лучший игрок поколения" и т п, учитывая, что у норвежца не было шанса проявить себя на ЧМ.. И все резко забыли, как он несколько месяцев разрывал АПЛ. Поэтому рад, что сейчас он напоминает о своем уровне тем, у кого короткая память
Грилиш настолько провалный трансфер что даже имея в команде Холанда он не смог фармить кучу ассистов в свой счёт. Только сегодня умудрился сделать 2 голевые благодаря викингу
Холланд уникум. Сколько смотрю футбол (20 лет) По темпу голов только Месси и Роналду такое вытворяли
x39tmvazq5hz
x39tmvazq5hz
сегодня в 01:07
Что бы МС делал без Холанда?
allemz
allemz
сегодня в 01:03
Думаю, Видука доволен прогрессом Марша, за три матча хотя бы разок распечатали
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 