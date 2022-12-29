Дубль Холанда помог «Манчестер Сити» переиграть «Лидс»

«Лидс» уступил «Манчестер Сити» в поединке 17-го тура АПЛ (1:3).
Родри вывел «горожан» вперед на 45+1-й минуте. Затем Эрлинг Холанд оформил дубль, отличившись на 51-й и 64-й. Хозяева ответили мячом Паскаля Стрейка на 73-й минуте.
После матча «Манчестер Сити» идет на 2-м месте в АПЛ (35 очков), «Лидс» занимает 15-ю строчку (15 баллов).
PS Хотелось бы увидеть Норвегию и Холанда на ЕВРО.
PS Хотелось бы увидеть Норвегию и Холанда на ЕВРО.
Координация потрясающая.
Координация потрясающая.
Грилиш настолько провалный трансфер что даже имея в команде Холанда он не смог фармить кучу ассистов в свой счёт. Только сегодня умудрился сделать 2 голевые благодаря викингу
Холланд уникум. Сколько смотрю футбол (20 лет) По темпу голов только Месси и Роналду такое вытворяли
Грилиш настолько провалный трансфер что даже имея в команде Холанда он не смог фармить кучу ассистов в свой счёт. Только сегодня умудрился сделать 2 голевые благодаря викингу
Холланд уникум. Сколько смотрю футбол (20 лет) По темпу голов только Месси и Роналду такое вытворяли