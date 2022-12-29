Дубль Холанда помог «Манчестер Сити» переиграть «Лидс»

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сегодня, 00:57

«Лидс» уступил «Манчестер Сити» в поединке 17-го тура АПЛ (1:3).

Родри вывел «горожан» вперед на 45+1-й минуте. Затем Эрлинг Холанд оформил дубль, отличившись на 51-й и 64-й. Хозяева ответили мячом Паскаля Стрейка на 73-й минуте.