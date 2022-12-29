Роналду получил предложение от команды, которая играет в Лиге чемпионов

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед», «Реала» и «Ювентуса» Криштиану Роналду не перейдёт в «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.
По данным катарского инсайдера Мохаммеда Аль-Кааби, Жорже Мендеш, который является агентом португальца, прервал переговоры с «Аль-Насром», потому что Роналду поступило предложение от команды, выступающей в Лиге чемпионов.
Название клуба, сделавшего предложение Криштиану, инсайдер не уточняет.
Кто же в ЛЧ решил себе создать проблемы? Брюгге?! Хотя так деньги на зарплату ещё должны быть, а у Брюгге вряд ли, а Шериф не в ЛЧ, Айнтрахт, Челси - кто же это может быть?...:)))) Вот честно, я не знаю какой клуб из ЛЧ настолько глуп, чтобы подписать откровенно токсичный актив на стадии завершения карьеры, даже бесплатно. Есть конечно железный вариант: Роналду покупает Генк, который скорее всего выиграет чемпионат и на следующий сезон стабильно играет, и минимум 6 матчей у него будет....:)))
Кто же в ЛЧ решил себе создать проблемы? Брюгге?! Хотя так деньги на зарплату ещё должны быть, а у Брюгге вряд ли, а Шериф не в ЛЧ, Айнтрахт, Челси - кто же это может быть?...:)))) Вот честно, я не знаю какой клуб из ЛЧ настолько глуп, чтобы подписать откровенно токсичный актив на стадии завершения карьеры, даже бесплатно. Есть конечно железный вариант: Роналду покупает Генк, который скорее всего выиграет чемпионат и на следующий сезон стабильно играет, и минимум 6 матчей у него будет....:)))