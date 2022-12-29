Роналду получил предложение от команды, которая играет в Лиге чемпионов

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вчера, 18:25

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед», «Реала» и «Ювентуса» не перейдёт в «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.

По данным катарского инсайдера Мохаммеда Аль-Кааби, , который является агентом португальца, прервал переговоры с «Аль-Насром», потому что Роналду поступило предложение от команды, выступающей в Лиге чемпионов.

Название клуба, сделавшего предложение Криштиану, инсайдер не уточняет.