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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиСаудовская Аравия. Премьер-Лига 2022/2023

Роналду получил предложение от команды, которая играет в Лиге чемпионов

вчера, 18:25

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед», «Реала» и «Ювентуса» Криштиану Роналду не перейдёт в «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.

По данным катарского инсайдера Мохаммеда Аль-Кааби, Жорже Мендеш, который является агентом португальца, прервал переговоры с «Аль-Насром», потому что Роналду поступило предложение от команды, выступающей в Лиге чемпионов.

Название клуба, сделавшего предложение Криштиану, инсайдер не уточняет.

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Все комментарии
salleeh
salleeh
вчера в 23:03, ред.
Было бы здорово, если бы Рон выиграл ЛЧ и в двойне, если бы с Баварией. Думаю 🤔 это будет Бавария, ей как раз не хватает центрального нападающего и она обучена была играть на Левандовского. Уж играть как Роберт на замыканиях и бить пенальти, Роналду сможет ещё лет пять…)))
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:58
Где предложение от Зенита или ЛОКО?)
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 21:05
У т к а
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 19:57
набивают цену, разводят арабов на бабло. никуда он не денется, поедет играть в Аравию
Imrebellion
Imrebellion ответ HOROVEL7 (раскрыть)
вчера в 19:42
А с чего его сын должен был оставаться в МЮ, где не шарят в футболе, нет джакузи даже у первой команды, где крысы играли и т.п. "фактов"??
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 19:38
Порту, Бенфика?? Брюгге? Или итальянские клубы - Интер, Милан, Наполи? Из Апл - Челси, Ттх, Сити, Ливерпуль? ПСЖ? Немецкие клубы - Бавария, БД, Айнтрахт, Лейпциг? Реал??!!
Elliada
Elliada
вчера в 19:34
Да даже если это правда, то это клуб-участник ЛЧ, чей потолок 1/8 финала ЛЧ. То есть, если он перейдет, сыграет 2 матча в ЛЧ и всё. И сделает так, чтобы на следующий сезон клуб не попал в ЛЧ. Юве и МЮ подтвердят.
Н е э г о и с т
Н е э г о и с т
вчера в 19:28
В ..Наср он не перейдёт... Если таковой клуб есть - узнаем в начале января... В любом случае он будет тянуть до последнего дня ТО... Склад ума этой крысы давно понятен...
HOROVEL7
HOROVEL7
вчера в 19:27
Его сын из академии МЮ перешел в академию Реала Мадрида. Как вы думаете, его сын будет жить в Мадриде, а он отдельно от сына? Вероятно, это клуб из Мадрида.
Olegon111
Olegon111
вчера в 19:20
Ну там иногда Виктория играет иногда БАТЭ иногда шериф
steel900
steel900
вчера в 19:15
Не верю.
Asper
Asper
вчера в 19:12
Опять что ль Спортинг всплыл в этой мыльной опере? Сколько ж можно эти груди мять...
Рафаэль Хабибуллин 2
Рафаэль Хабибуллин 2
вчера в 19:10
    lotsman
    lotsman ответ Мessi 10 (раскрыть)
    вчера в 19:09
    Я, почему то, так и подумал.
    Байкал-38.
    Байкал-38.
    вчера в 19:06
    Уже не раз и не два была подобная информация, а потом все клубы как под копирку будут заявлять, что им предлагали Роналду, но они отказались от этого футболиста.
    Я очень сильно сомневаюсь, что кто-нибудь в здравом уме захочет приглашать в команду игрока, который не может уже играть на серьёзном уровне, физически не тянет и что самое главное будет требовать к себе привилегированного отношения и разлагать команду изнутри.
    drug01
    drug01
    вчера в 19:03
    Кто же эта команда которая попадёт в плен ему??
    Elliada
    Elliada ответ A.S.A (раскрыть)
    вчера в 18:56
    Если Челси хотел бы его подписать, то уже подписал бы.
    Futurista
    Futurista
    вчера в 18:56, ред.
    Получается сб.России тоже не переходит в АКФ?)...Роналду, что ты творишь?))...
    Подробности...https://m.soccer.ru/news/1340967/teryushkov-roman-ronaldu-krishtianu
    Elliada
    Elliada
    вчера в 18:56
    Утка. Не более. Возможно, сам балласт распустил этот слух, чтобы Аль-Наср больше предложил. Если были бы желающие, он не сидел бы без клуба больше месяца.
    Мessi 10
    Мessi 10 ответ lotsman (раскрыть)
    вчера в 18:55
    Секрет, потому что никакого клуба и нет)
    Мessi 10
    Мessi 10
    вчера в 18:54
    Блеф) выбивает с арабов контракт пожирнее
    ЮГ РОССИИ
    ЮГ РОССИИ
    вчера в 18:52, ред.
    Шахтёр Донецк
    Gelious
    Gelious ответ A.S.A (раскрыть)
    вчера в 18:50
    В принципе, желания президента достаточно, так как тренер там заслуженно на волоске висит уже. С таким составом результат должен быть явно выше.
    A.S.A
    A.S.A
    вчера в 18:46
    Из тех кто сейчас остался в ЛЧ, только у Челси был интерес к Роналду, и то это была личная хотелка Боули....
    Дима Логинов
    Дима Логинов
    вчера в 18:46
    Наконец-то сбылась мечта молдавского Шерифа.
    rhskmz
    rhskmz
    вчера в 18:43
    Нужели в ПСЖ к Месси на перевоспитание ?
    shlomo2
    shlomo2
    вчера в 18:42, ред.
    "На Аль нам наср" - сказал агент Роналду.....

    Кто же в ЛЧ решил себе создать проблемы? Брюгге?! Хотя так деньги на зарплату ещё должны быть, а у Брюгге вряд ли, а Шериф не в ЛЧ, Айнтрахт, Челси - кто же это может быть?...:)))) Вот честно, я не знаю какой клуб из ЛЧ настолько глуп, чтобы подписать откровенно токсичный актив на стадии завершения карьеры, даже бесплатно. Есть конечно железный вариант: Роналду покупает Генк, который скорее всего выиграет чемпионат и на следующий сезон стабильно играет, и минимум 6 матчей у него будет....:)))
    lotsman
    lotsman
    вчера в 18:41
    Из какого клуба? Секрет? Или бла - бла?
    Zak11
    Zak11
    вчера в 18:32
    Может из клуба на родине предложение? Порту например. Почему бы и нет. Ну там конечно уже с уменьшением зп, но думаю деньги сейчас для Рона особо роли не играют
    VeniaminS
    VeniaminS
    вчера в 18:31
    Ну и правильно,лучше остаться в Европейском чемпионате.
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